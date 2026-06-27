Sîrski: Astăzi, soldații sunt nevoiți să atace pe jos, ca în Primul Război Mondial.

Comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei a dezvăluit schimbări fără precedent în tactica operațiunilor militare, care au determinat armatele moderne să revină la metodele secolului trecut.

Noile tehnologii militare au schimbat radical situația de pe frontul din Ucraina. Din cauza unei creșteri fără precedent în dezvoltarea aviației fără pilot, ambele părți ale conflictului și-au pierdut practic posibilitatea de a folosi tehnica blindată grea pentru breșe mari. Câmpul de luptă modern a devenit complet transparent, astfel încât orice acumulare de tehnică într-un perimetru de zeci de kilometri este distrusă instantaneu la apropierea de linia de confruntare, transmite tsn.ua.

Despre aceste schimbări radicale în tactica desfășurării luptelor a vorbit comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexandr Sîrski, într-un interviu pentru The Times.

Ofensiva în stilul Primului Război Mondial

Comandantul suprem a explicat că astăzi războiul s-a transformat într-o competiție continuă a tehnologiilor, unde dronele de atac mici au paralizat capacitatea armatelor de a desfășura operațiuni mecanizate la scară largă. Dronele de recunoaștere detectează instantaneu forțele inamice, care sunt imediat lovite. Prin urmare, utilizarea clasică a tancurilor sau a vehiculelor de luptă pentru infanterie a devenit extrem de periculoasă și ineficientă.

„Acest lucru face imposibilă desfășurarea tehnicii blindate, deoarece aceasta ar fi distrusă cu mult înainte de a ajunge la linia de confruntare”, a recunoscut Sîrski.

În astfel de condiții extrem de dificile, comandanții trebuie să se bazeze exclusiv pe infanterie. Luptătorii sunt nevoiți să parcurgă distanțe considerabile pe propriile forțe, fiind expuși în mod constant pericolului din aer.

„De aceea, acum soldații noștri, la fel ca și cei ai inamicului, sunt practic obligați să înainteze pe jos, ca în Primul Război Mondial”, a adăugat generalul.

Căutarea unei breșe tehnologice

În ciuda dominației totale a dronelor, comandamentul ucrainean caută activ noi mijloace de contracarare pentru a readuce vehiculele de luptă pe câmpul de luptă. Comandantul suprem a menționat că soluția acestei probleme ar putea fi noile complexe de protecție activă. Acestea trebuie să poată detecta și doborî singure dronele kamikaze încă din apropierea tehnicii blindate.

„Războiul este o competiție permanentă, o competiție între tehnologii, economii și resurse, precum și o confruntare între armate”, a subliniat el.

Dacă inginerii vor reuși să atingă un echilibru tehnologic și să creeze o protecție fiabilă, dronele de atac își vor pierde eficiența fenomenală de astăzi. Atunci tancurile și artileria grea vor putea primi o adevărată a doua viață. Acest lucru va permite militarilor să folosească din nou intens blindajul pentru a salva viețile personalului în timpul asalturilor.