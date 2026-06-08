SIPRI: Lumea își mărește arsenalurile nucleare.

Nouă puteri nucleare - SUA, Rusia, Regatul Unit, Franța, China, India, Pakistan, Coreea de Nord și Israel - au continuat în 2025 programele de modernizare și perfecționare a arsenalelor lor nucleare, majoritatea lansând noi sisteme de armament nucleare sau capabile nuclear, se arată în raportul anual al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), publicat luni, 8 iunie, scrie dw.com

Potrivit raportului, din totalul mondial de aproximativ 12.187 focoase nucleare la începutul acestui an, circa 9.745 se aflau în arsenal pentru utilizare posibilă. Dintre acestea, aproximativ 4.012 erau desfășurate pe rachete și avioane, iar între 2.100 și 2.200 erau în stare de alertă ridicată pe rachete balistice. Aproape toate aparțin Rusiei și SUA.

Schimbare în tendința de lungă durată

După Războiul Rece, distrugerea treptată a focoaselor scoase din uz de către Rusia și SUA depășea ritmul desfășurării celor noi, ceea ce asigura o reducere anuală generală a arsenalului nuclear mondial. Totuși, această tendință, potrivit concluziilor SIPRI, va fi inversată în următorii ani: ritmul dezmembrării încetinește, în timp ce desfășurarea noilor armamente se accelerează.

„Există tot mai multe dovezi că puterile nucleare amână pe plan secundar și chiar resping angajamentele lor de dezarmare”, a declarat Hans M. Christensen, cercetător principal al programului SIPRI pentru arme de distrugere în masă și director al Proiectului de informații nucleare al Federației Oamenilor de Știință Americani (FAS). Potrivit lui, statele care apelează la decizii nucleare creează riscuri noi și alimentează dinamica cursei înarmărilor.

Directorul SIPRI, Karim Haggag, a avertizat că pericolul legat de armele nucleare crește din cauza progresului tehnologic, prăbușirii sistemului de control al armamentelor și agravării tensiunilor geopolitice, iar evenimentele mondiale - inclusiv conflictul armat dintre India și Pakistan, ambele puteri nucleare - pun sub semnul întrebării logica descurajării nucleare.

Rusia și SUA: modernizare cu dificultăți

Potrivit raportului SIPRI, Rusia și SUA dețin împreună aproximativ 83% din totalul focoaselor nucleare acumulate, deși această cotă cumulată scade ușor pe măsură ce arsenalurile altor țări cresc. Dimensiunile stocurilor militare ale ambelor țări în 2025 au rămas relativ stabile, însă programele ample de modernizare par să le mărească arsenalurile în viitor.

În 2025, un nou test al rachetei balistice intercontinentale ruse „Sarmat” s-a încheiat cu un eșec, iar sancțiunile occidentale și cheltuielile concurente legate de războiul din Ucraina au afectat, de asemenea, programul de modernizare. Racheta de croazieră cu propulsie nucleară „Burevestnik”, după o serie de eșecuri anterioare, a trecut în 2025 un test cu succes pe o distanță de peste 14.000 de kilometri.