Sindicatele europene cer introducerea pauzelor obligatorii pentru hidratare la locul de muncă.

Sindicatele europene au cerut Comisiei Europene să introducă pentru angajați dreptul la pauze obligatorii din cauza căldurii, fără pierderea salariului.

Este vorba despre pauze de hidratare — momente în care angajații pot să se odihnească și să bea apă.

Motivul au fost pauzele de trei minute pentru hidratare la Campionatul Mondial de Fotbal, pe care FIFA le explică prin protejarea jucătorilor de căldura verii. Secretarul general al Uniunii Europene a Sindicatelor, Esther Lynch, a numit aceasta „un bun exemplu de adaptare a muncii” și a declarat că astfel de măsuri sunt necesare nu doar pentru fotbaliști, ci și pentru muncitorii în construcții, culegătorii de fructe, șoferii de autobuz și alți angajați, scrie bild.de.

Uniunea Europeană a Sindicatelor reprezintă 45 de milioane de angajați din 94 de sindicate din 42 de țări. Potrivit organizației, riscul de a muri la locul de muncă din cauza căldurii crește până la 7% la temperaturi peste 30 de grade și până la 15% la temperaturi peste 38 de grade. În Germania, în următoarele zile se așteaptă o căldură de peste 40 de grade.