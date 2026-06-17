Sindicatele din învățământ din România cer respect și salarii decente în cadrul unui protest.

Reprezentanții Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Învățământ „Spiru Haret” și ai Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Învățământul Liber organizează, pe 17 iunie, acțiuni de protest.

Aceștia își exprimă nemulțumirea față de prevederile noului proiect de lege privind salariile, relatează HotNews.ro. Potrivit unor surse sindicale, la acțiunea de protest sunt așteptați aproximativ 20 000 de participanți, scrie logos-pres.md.

„Ajunge! Educația cere respect! Dragi colegi, mâine vom ieși din nou în stradă. Ne vom aduna în Piața Victoriei pentru a cere respectarea drepturilor noastre!”, citează publicația declarația Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Învățământ „Spiru Haret”.

Activiștii sindicali vor organiza o acțiune de protest în fața clădirii guvernului, după care se vor îndrepta spre clădirea parlamentului.

„Măsurile de austeritate introduse recent și indiferența guvernanților față de angajamentele asumate în ultimii ani ne obligă să ieșim din nou în stradă. Fără o reacție fermă și unitară, drepturile noastre vor fi din nou încălcate. (…) Fiecare lucrător din domeniul educației are dreptul la condiții socio-profesionale demne și la recunoașterea muncii depuse prin intermediul unui salariu echitabil. Fiecare copil are dreptul la o educație de calitate”, subliniază Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Învățământ în declarația sa.

Potrivit sindicaliștilor, noua lege a salarizării „condamnă” profesorii la sărăcie.

Proiectul noii legi privind salariul unic reprezintă „o încălcare flagrantă a legislației în vigoare, o nesocotire a angajamentelor asumate față de organizațiile sindicale și o dovadă incontestabilă că guvernul, președintele României și partidele politice îngroapă educația, în loc să o considere fundamentul pe care se clădește viitorul națiunii”, reamintește publicația cu privire la poziția sindicatelor de la sfârșitul lunii aprilie.