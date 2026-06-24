Polonia avertizează asupra unei posibile provocări ruse „sub steag fals”, pe fondul noilor amenințări ale Kremlinului și declarațiilor despre NATO.

Rusia ar putea pregăti o provocare simulată „sub steag fals” pentru a justifica o escaladare ulterioară a situației și noi acțiuni agresive. Despre aceasta a declarat șeful Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, pe rețeaua socială X, transmite unian.net.

Potrivit diplomatului, ultimele declarații ale conducerii ruse ar putea face parte din pregătirea terenului informațional pentru viitoarele acțiuni ale serviciilor speciale ruse.

„Sună ca un anunț al unei provocări. Mă aștept la un atac pe teritoriul Rusiei sub un steag fals, la care Putin va „răspunde””, a declarat Sikorski.

De asemenea, el a făcut o paralelă istorică cu evenimentele dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, amintind de incidentul de la Gleiwitz din 1939.

„Reamintesc că în august 1939 Abwehr a pus în scenă un atac „polonez” asupra unei stații radio din Gleiwitz pentru a-și oferi un pretext pentru război”, a adăugat șeful MAE polonez.