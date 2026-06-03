Sikorski: Distanța geografică față de Rusia nu protejează împotriva agresiunii lui Putin.

Despre acest lucru a declarat ministrul polonez într-un interviu pentru publicația spaniolă El Mundo, informează eurointegration.com.ua.

Potrivit lui Sikorski, „amenințarea din partea Rusiei are multe aspecte”.

În cazul Poloniei, a subliniat el, este vorba, de exemplu, despre destabilizarea graniței prin utilizarea fluxului de migranți prin Belarus sau invazia dronelor.

„Desigur, geografia contează și este normal ca amenințarea din partea Rusiei să fie percepută (în Spania) diferit decât în Polonia”, a remarcat ministrul de Externe al Poloniei.

Totuși, el a subliniat că Rusia a intervenit și în politica Spaniei, susținând separatiștii catalani, iar destabilizarea țărilor din Sahelul african de către Kremlin „poate avea consecințe pentru Spania”.

„De aceea este periculos să crezi că distanța geografică față de Moscova protejează de planurile lui Putin, campaniile sale de dezinformare și terorismul de stat, asasinatele și tentativele de asasinat pe pământ european”, a adăugat Sikorski.

Rusia „cheltuie milioane de dolari pentru polarizarea societății europene, alimentând contradicțiile și răspândind informații false”.

Ministrul a mai remarcat că „China nu poate fi considerată un aliat”, deoarece „încearcă să profite de slăbiciunile Europei la orice ocazie”.

Sikorski este convins că Europa trebuie să crească cheltuielile pentru apărare. El a amintit că obiectivul Poloniei este de 4,8% din PIB.

„Apropierea noastră de Rusia facilitează procesul de înarmare, în timp ce Spania are o perspectivă geografică diferită”, a adăugat el.

Interviul pentru El Mundo a fost realizat la Barcelona, unde Sikorski a participat la ședința anuală a Cercle d'Economia și s-a întâlnit cu omologul său spaniol José Manuel Álvarez.