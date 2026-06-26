Siegfried Mureșan ar putea fi propus pentru funcția de premier al României.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan ar putea fi propus de coaliția formată din PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru al României.

Informația a fost confirmată de liderul UDMR, Kelemen Hunor, după ce a fost publicată de publicația G4Media, care citează surse politice.

Potrivit G4Media, Siegfried Mureșan este varianta susținută de PNL în negocierile pentru formarea noului guvern, iar candidatura sa va fi propusă președintelui Nicușor Dan. În același timp, PSD îl susține pentru această funcție pe Sorin Grindeanu. Kelemen Hunor a confirmat că PNL, USR și UDMR vor susține europarlamentarul liberal pentru funcția de prim-ministru.

Paralel, conducerea PNL trebuie să voteze propunerea unui acord cu PSD privind introducerea unui sistem de rotație a guvernului. Conform informațiilor, planul prevede că până în aprilie 2027 România va fi condusă de un cabinet format din PNL, USR și UDMR, cu Siegfried Mureșan în frunte.

Ulterior, PSD ar urma să preia conducerea guvernului. Siegfried Mureșan este unul dintre cei mai influenți europarlamentari români. Din 2019 deține funcția de vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE), fiind la al treilea mandat în Parlamentul European.

În prezent, Mureșan este principalul negociator al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, estimat la aproximativ două trilioane de euro. De asemenea, el este președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova și vicepreședinte al grupului PPE, unde coordonează domeniile legate de bugetul UE, dezvoltarea regională, agricultură și controlul bugetar.