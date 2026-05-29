Sibiha: Ucraina este pregătită să colaboreze cu România pentru întărirea protecției împotriva dronelor

Potrivit ministrului ucrainean, invazia dronei rusești în spațiul aerian al României și explozia acesteia într-o zonă rezidențială din orașul Galați au demonstrat încă o dată că agresiunea Rusiei reprezintă o amenințare reală pentru regiunea Mării Negre și pentru întreaga Europă, scrie eurointegration.com.ua.

„Consolidarea sprijinului pentru Ucraina și creșterea presiunii asupra agresorului, în special prin impunerea unor sancțiuni mai dure, rămân extrem de importante pentru restabilirea păcii și securității în regiune", a declarat Andrii Sibiha.

Consolidarea apărării antiaeriene ucrainene, a adăugat el, este o sarcină strategică nu doar pentru protejarea Ucrainei, ci și pentru reducerea riscurilor pentru vecinii săi.

„Ucraina este ferm alături de România. Suntem pregătiți să colaborăm strâns pentru a întări protecția împotriva unor astfel de amenințări", a subliniat ministrul.