Sibiha: Lukașenko a primit un avertisment privind măsurile în cazul în care Belarusul va intra în război.

Șeful Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a explicat că Lukașenko a primit un avertisment privind măsurile de răspuns în cazul în care Belarusul va intra în război de partea Rusiei.

De asemenea, Sibiha a precizat că situația este diferită în cazul declarației Minskului, care a invitat culegătorii de ciuperci și fructe de pădure din Ucraina să treacă granița, transmite focus.ua.

Ucraina nu se așteaptă ca Belarusul să fie atras în război, dar urmărește cu atenție situația de dincolo de graniță, a declarat Sibiha într-un comentariu pentru mass-media. Șeful MAE a participat la festivitățile dedicate Zilei Drapelului Crimeii Tătare, iar un fragment din răspunsul său a fost publicat pe canalul Telegram al TSN. Sibiha a subliniat că Ucraina va reacționa în oglindă față de acțiunile Belarusului. De asemenea, el a menționat că această decizie a Kievului este bine cunoscută la Minsk.

„Nu ne așteptăm la participarea lor în război. Plecăm de la premisa că nu se vor lăsa atrași în acest război, că vor evita această implicare și provocările, pentru că Ucraina va răspunde în același mod. Ucraina va răspunde în același mod”, a spus el în comentariu.

Ministrul a amintit, de asemenea, despre ideea Belarusului referitoare la „culegătorii de ciuperci”. S-a constatat că Minsk s-a referit la acorduri nevalabile, iar în acest context au fost puse o serie de întrebări retorice: „De ce tocmai acum? De ce tocmai cele de la graniță? Ce înseamnă asta?”. Între timp, în țara vecină se adoptă modificări în legi, în structura armatei și a districtelor militare, se construiește infrastructură la granițe, se desfășoară exerciții militare comune cu rușii. La aceste acțiuni ale Minskului se atrage atenția la Kiev și se fac avertismente corespunzătoare, a spus el.

„Noi, și președintele Ucrainei, am avertizat oficial despre acest lucru. Partea belarusă înțelege clar că astfel de avertismente nu sunt vorbe goale. Desigur, așteptăm o reacție, și nu doar în acest bloc de amenințări. Vorbesc acum despre cei care repetă amenințările”, a declarat Sibiha.

Menționăm că pe 25 iunie președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat despre pregătirile Belarusului pentru o nouă ofensivă a Forțelor Armate ale Rusiei asupra Ucrainei. Șeful statului a publicat date de informații despre construirea a șase poduri noi și a unei intersecții pe o șosea care trece de-a lungul graniței ucrainene la o distanță de 30–50 km. În același timp, podurile sunt situate pe traseele care duc spre localități cheie din Ucraina. Cel mai apropiat obiect nou construit este la 15 km de graniță.

Între timp, pe 22 iunie opoziția belarusă a pregătit un raport analitic în care se vorbește, de asemenea, despre schimbările din Belarus din 2022 și despre o posibilă nouă ofensivă a Forțelor Armate ale Rusiei. Printre altele, s-a atras atenția asupra creșterii semnificative a bugetului de apărare, asupra formării unui nou district militar și asupra instruirii a aproape 300.000 de rezerviști.