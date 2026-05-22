Actorii de film Gérard Depardieu și Steven Seagal nu pot fi considerați candidați pentru rolul de reprezentanți ai Uniunii Europene în negocierile cu Federația Rusă privind încetarea războiului acesteia. Despre aceasta a declarat ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, în timpul unui briefing ZOOM cu jurnaliștii, transmite unian.net.

„Există anumite nume. Nu le voi numi, pentru că este un proces diplomatic. Dar cu siguranță nu este fostul cancelar al RFG Gerhard Schröder. Și, ca să previn din timp, ca rușii să nu mai propună, acolo Gérard Depardieu, Steven Seagal, nu știu, poate îl vor implica și pe Orban negociatorii din partea lor... Trebuie să fie un format care să permită medierea”, a subliniat Sibiha.

În special, după cum a spus el, această mediere trebuie să reprezinte o platformă care să permită rezolvarea unor sarcini și probleme concrete, cu termene clare.

El a menționat că nu trebuie să existe discuții prelungite despre „cine trebuie să reprezinte, cât trebuie să reprezinte și cum să reprezinte”.

„Nu! Trebuie să fie rapid. Și noi, de asemenea, facem apel la acest lucru, cu o definire clară a sarcinilor”, a adăugat Sibiha.

În plus, șeful MAE susține poziția că nu trebuie să existe contacte separate ale anumitor capitale europene și lideri cu Vladimir Putin. Sibiha consideră că astfel de contacte separate cu Putin reprezintă o manifestare a slăbiciunii și divizării Europei, pentru că exact asta așteaptă președintele Rusiei.

„Considerăm că trebuie să existe o poziție comună și consolidată, un singur glas”, a subliniat Sibiha.

Totodată, după cum explică ministrul, fără participarea Ucrainei acest proces este imposibil. Trebuie să fie rezolvat împreună cu Ucraina.

„Și noi vom stabili acești parametri ai rolului Europei în procesul de pace. Și eu personal sunt convins că acest lucru va da și o nouă dinamica”, a adăugat Sibiha.

El a amintit că Europa dispune de instrumentul sancțiunilor și de activele înghețate. Prin urmare, Europa poate fi un jucător puternic în procesul de pace sau poate apropia pacea justă.