Sibiha: Declarațiile lui Putin privind sosirea lui Zelenski la Moscova reprezintă condiții inacceptabile.

Andrei Sibiha a declarat că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace și încetarea războiului. El a subliniat că președintele Vladmir Zelenski așteaptă o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin.

Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiha, a subliniat că „partenerii occidentali înțeleg: declarațiile lui Putin despre venirea lui Zelenski la Moscova pentru a opri războiul din Ucraina sunt condiții inacceptabile”. Despre aceasta a declarat el într-un interviu pentru tsn.ua.

Sibiha a subliniat că Ucraina este pregătită pentru o încheiere pașnică a războiului. El a adăugat că există speranța că Putin va accepta propunerea liderului ucrainean și se va întâlni cu el pentru pace.

„Astfel de propuneri ciudate despre o întâlnire la Moscova — nu pot fi acceptabile, iar partenerii împărtășesc această opinie. Am discutat cu mai mulți lideri cum să organizăm această întâlnire între președintele Zelenski și Putin. Beneficiem de sprijinul lor, iar toată lumea înțelege că o astfel de întâlnire va fi un impuls pentru încheierea războiului. Președintele Zelenski este pregătit pentru aceasta și sperăm că Putin nu va evita și va accepta această propunere pe o altă platformă, în afară de Moscova și Belarus. Există Turcia, Elveția. Președintele Zelenski este gata să meargă și în SUA. Principalul lucru este voința politică, iar noi o avem”, a spus el.

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„Folosim fiecare șansă, fiecare întâlnire, pentru a obține o pace justă. Prima concluzie după întâlniri este că s-a schimbat atitudinea față de evaluarea situației din Rusia, față de evaluarea eforturilor noastre de pace. Pot să vă spun cu certitudine că la masă au stat oameni cu aceleași opinii. Singurul obstacol pentru pace astăzi este Rusia. Al doilea este sprijinul pentru Ucraina sub forma angajamentelor privind apărarea antiaeriană și susținerea infrastructurii noastre energetice. Al treilea este presiunea asupra Rusiei. Astăzi au fost anunțate două pachete de sancțiuni din partea Marii Britanii și Canadei. Salutăm cuvintele președintelui Trump despre sancțiunile împotriva Federației Ruse după stabilizarea situației în Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Sibiha.

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El a adăugat că unele țări sunt gata să ajute Ucraina cu apărarea antiaeriană, însă nu a dezvăluit încă detalii.

Sibiha a remarcat că partenerii străini sunt de acord cu poziția Ucrainei privind evaluarea situației pe câmpul de luptă.

„Astăzi, așezarea la masa negocierilor pentru Rusia este șansa lor de a menține situația sub control în țara lor. Dar va fi dificil, având în vedere ceea ce se întâmplă pe câmpul de luptă. În prezent, avantajul Rusiei în numărul de personal pe câmpul de luptă nu mai este un avantaj”, a spus ministrul ucrainean.

Sibiha a adăugat că fără SUA este nerealist să se obțină o pace justă pentru Ucraina.

El a mai spus că în spatele ușilor închise „au fost exprimate lucruri noi”.

„Mi se pare că răbdarea partenerilor noștri se termină. Cred că SUA au o limită a răbdării față de aceste manipulări din partea Federației Ruse și respingerea eforturilor de pace. Ucraina are propuneri realiste. Suntem pregătiți pentru un armistițiu și încheierea războiului, având o armată, o industrie de apărare și un sprijin ferm din partea aliaților noștri”, a spus Andrei Sibiha.