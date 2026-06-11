Sibiha, către Țoiu: Ne bazăm pe continuarea sprijinului din partea partenerilor noștri.

Despre aceasta a vorbit ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, pe contul său de Twitter, transmite eurointegration.com.ua.

Sibiha a spus că în discuția cu colega sa română Oana Țoiu, care în prezent este ministru interimar, i-a mulțumit pentru sprijinul acordat Ucrainei în mai multe domenii.

„Am vorbit despre importanța menținerii impulsului în deciziile privind extinderea UE, inclusiv deschiderea clusterelor de negociere. Ucraina și-a făcut temele și ne bazăm pe continuarea sprijinului din partea partenerilor noștri pentru a avansa acest proces”, a subliniat ministrul ucrainean de Externe.

De asemenea, Sibiha a vorbit despre ultimele evenimente de pe front și situația loviturilor rusești.

„Am acordat o atenție deosebită problemelor de securitate transfrontalieră apărute din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Am discutat ultimele incidente cu drone pe teritoriul României. Am convenit asupra importanței unei coordonări strânse, a unei comunicări eficiente, a îmbunătățirii conștientizării situaționale și a mecanismelor de avertizare timpurie”, a menționat Andrii Sibiha.

El a adăugat că Ucraina este hotărâtă să colaboreze strâns cu România în aceste chestiuni pentru a minimiza riscurile și a găsi rapid soluții.