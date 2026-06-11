theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
11 Iunie 2026, 23:23
991
Copiază linkul
Link copiat

Sibiha, către Țoiu: Ne bazăm pe continuarea sprijinului din partea partenerilor noștri

Miniștrii Afacerilor Externe ai Ucrainei și României au avut o convorbire telefonică, una dintre temele discutate fiind prevenirea noilor incidente cu drone.

Sibiha, către Țoiu: Ne bazăm pe continuarea sprijinului din partea partenerilor noștri.
Sibiha, către Țoiu: Ne bazăm pe continuarea sprijinului din partea partenerilor noștri.

Despre aceasta a vorbit ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, pe contul său de Twitter, transmite eurointegration.com.ua.

Sibiha a spus că în discuția cu colega sa română Oana Țoiu, care în prezent este ministru interimar, i-a mulțumit pentru sprijinul acordat Ucrainei în mai multe domenii.

„Am vorbit despre importanța menținerii impulsului în deciziile privind extinderea UE, inclusiv deschiderea clusterelor de negociere. Ucraina și-a făcut temele și ne bazăm pe continuarea sprijinului din partea partenerilor noștri pentru a avansa acest proces”, a subliniat ministrul ucrainean de Externe.

De asemenea, Sibiha a vorbit despre ultimele evenimente de pe front și situația loviturilor rusești.

„Am acordat o atenție deosebită problemelor de securitate transfrontalieră apărute din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Am discutat ultimele incidente cu drone pe teritoriul României. Am convenit asupra importanței unei coordonări strânse, a unei comunicări eficiente, a îmbunătățirii conștientizării situaționale și a mecanismelor de avertizare timpurie”, a menționat Andrii Sibiha.

El a adăugat că Ucraina este hotărâtă să colaboreze strâns cu România în aceste chestiuni pentru a minimiza riscurile și a găsi rapid soluții.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici