Shein și Temu au găsit o modalitate de a ocoli taxa vamală pe care UE o introduce din 1 iulie.

Cumpărătorii de pe rețelele sociale discută deja activ despre cum să evite noua taxă suplimentară și au observat că platformele populare au găsit o modalitate de a ocoli acest sistem, transmite bb.lv.

Pe platforma socială Threads s-a desfășurat o discuție amplă despre modul în care vânzătorul popular de haine Shein și piața comercială Temu se adaptează la schimbările ce urmează. Cumpărătorii au observat că produsele au apărut cu o etichetă specială „EU warehouse” („Depozit european”).

„Pune în coș ceea ce este marcat cu „EU warehouse” și produsul va fi trimis din Europa. Asta înseamnă că nu se va schimba nimic și nu va trebui să plătești taxe suplimentare”, împărtășește o cumpărătoare în discuție, exprimându-și ușurarea că va putea în continuare să cumpere mici obiecte din China fără să plătească de trei sau patru ori mai mult în magazinele locale.

Totuși, opiniile sunt împărțite: în timp ce o parte dintre cumpărători se bucură de posibilitatea de a ocoli sistemul, alții indică faptul că această funcție a însemnat până acum în principal doar o livrare mai rapidă, în timp ce pe platforma Temu produsele din depozitele locale uneori costă chiar de două ori mai mult. Mulți utilizatori se plâng, de asemenea, că în aplicațiile lor încă nu văd această etichetă nici după actualizarea aplicației.

După cum s-a raportat anterior, din 1 iulie a acestui an va intra în vigoare un regulament care va anula scutirea actuală de la taxa vamală pentru expedierile cu o valoare de până la 150 de euro. Pentru ca vămuirea expedierilor de valoare mică să continue să se desfășoare rapid, va fi introdusă o metodă simplificată de calcul a taxei vamale — pentru fiecare poziție tarifară din expediere va fi aplicată o taxă vamală fixă de trei euro.

„Poziția” reprezintă unul sau mai multe produse din expediere care au aceeași clasificare tarifară, descriere și origine. Aceasta înseamnă că, dacă în expediere se află, de exemplu, diferite articole de îmbrăcăminte, taxa vamală de trei euro va fi aplicată fiecărei poziții separat. Rochia, pantalonii pentru bărbați, hainele pentru copii mici și tricoul, conform clasificării tarifare, sunt produse din patru poziții diferite, prin urmare, pentru o astfel de expediere va trebui plătită o taxă vamală de 12 euro. Fără modificări în modul de aplicare, în continuare pentru toate produsele din expedieri va trebui plătită taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Dacă magazinul online sau platforma de comerț electronic, de exemplu Temu, AliExpress, Shein, eBay, vinde produse în regim special de TVA, care permite perceperea taxelor deja în momentul cumpărării (regimul IOSS), atunci atât TVA, cât și taxa vamală pot fi plătite la efectuarea achiziției, informează VID. În acest caz, destinatarilor expedierilor nu le va mai fi necesar să se ocupe singuri de formalitățile vamale, deoarece vămuirea produselor va fi realizată de către curierul expedierii.

În celelalte cazuri, taxele vor trebui plătite în momentul efectuării vămuirii expedierii sosite în țară.

Continuând implementarea schimbărilor în domeniul comerțului electronic, UE va aplica începând cu 1 noiembrie a acestui an o taxă de procesare („Union handling fee”) pentru toate expedierile din țări terțe — doi euro pentru fiecare poziție tarifară din expediere.

Modificările vor viza cumpărarea produselor din orice țară terță — China, SUA, Regatul Unit, Norvegia, Elveția și alte țări care nu sunt membre ale UE.

VID explică că modificările legislative ale UE sunt introduse pentru a promova concurența loială, eliminând situația în care vânzătorii din țări terțe au avantaje de preț în comparație cu antreprenorii din UE, care plătesc taxele integral.