Sfânta Liturghie a Papei la Madrid a adunat 1,2 milioane de persoane

Peste un milion de persoane au participat duminică, 7 iunie, la slujba cu participarea Papei Leon al XIV-lea, care a avut loc în aer liber în centrul Madridului. Evenimentul a fost cel mai numeros pentru pontif de la alegerea sa în mai anul trecut, scrie agenția dpa. Vaticanul și organizatorii ceremoniei au estimat numărul participanților la 1,2 milioane de persoane, scrie dw.com.

Potrivit relatărilor, Francisc a sosit la locul slujbei din Piața Cibeles într-un papamobil alb, fiind întâmpinat pe traseu de mulțimi de oameni. În predica sa, pontiful a îndemnat participanții să-și pună credința în practică, ajutându-i pe cei din jur. Dumnezeu „se identifică cu săracii, oprimații, singuraticii și părăsiții”, a subliniat el.

Vizita Papei în Spania

Vizita de o săptămână a Papei în Spania a început sâmbătă, 6 iunie, când pontiful s-a întâlnit cu migranți și persoane fără adăpost, precum și a participat la o rugăciune de veghe care a adunat aproximativ 600.000 de tineri. Anterior, Papa a criticat tendințele globale ale populismului de dreapta, îndemnând la încheierea „narațiunilor care divizează societatea” și și-a exprimat speranța că vizita sa în Spania va servi drept exemplu de respect „față de fiecare om”.

Se așteaptă ca Papa Leon al XIV-lea să viziteze și Barcelona, precum și Insulele Canare, unde va oficia slujbe și se va întâlni cu migranți veniți din Africa de Vest.