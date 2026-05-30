Serviciile de informații ale SUA au greșit în evaluările privind minarea Strâmtorii Ormuz.

Despre aceasta a anunțat canalul NBC News, citând surse, transmite media.az

Reamintim că serviciile speciale americane presupuneau că iranienii ar fi putut plasa mine în strâmtoarea Ormuz fie înainte de începutul conflictului militar de la sfârșitul lunii februarie, fie în primele zile ale luptelor. Șeful Casei Albe, Donald Trump, și reprezentanții administrației SUA susțineau în mod regulat că Teheranul este capabil să mineze această cale navigabilă strategică, amintește canalul.

Forțele militare americane au folosit de mai multe ori aparate subacvatice fără pilot și mijloace aeriene pentru căutarea minelor, însă au descoperit doar „câteva obiecte” care seamănă vag cu mine. În același timp, confirmarea faptului că aceste obiecte sunt într-adevăr mine lipsește în continuare, indică NBC News.

Reprezentantul permanent al Iranului la ONU, Amir Said Iravani, a subliniat anterior că acuzațiile aduse Teheranului privind minarea strâmtorii Ormuz „sunt absolut înșelătoare și urmăresc exclusiv scopuri politice”.