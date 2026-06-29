Serbia va reintroduce serviciul militar obligatoriu în martie 2027, a anunțat pe 28 iunie președintele Aleksandar Vucic, în timpul prezentării unor modele de armament și tehnică militară pe aerodromul Batajnica, lângă Belgrad.

„Armata noastră devine tot mai puternică. Vom fi și mai puternici când va începe serviciul militar obligatoriu. Acesta va consolida suplimentar capacitățile noastre de apărare”, a declarat Vucic, citat de nin.rs.

Serviciul va dura 75 de zile și va fi obligatoriu pentru bărbații sub 30 de ani. Șeful statului a menționat că înainte de aceasta trebuie finalizate procedurile birocratice: pentru revenirea recrutării obligatorii, legea corespunzătoare trebuie adoptată de Parlament.

„Mai întâi trebuie să trecem prin procedurile birocratice, iar în martie vom începe o perioadă scurtă de serviciu. Cred că acest lucru va fi benefic pentru toți bărbații și pentru multe fete: va aduce mai multă responsabilitate și seriozitate, va ajuta să privească viața altfel”, a spus el.

Răspunzând la întrebarea despre posibila reacție a țărilor vecine la demonstrarea armamentului, liderul sârb a subliniat că republica urmărește situația, dar se pregătește doar pentru apărarea propriului teritoriu.

„Nu ne îngrijorăm de nimeni altcineva, urmărim, observăm. Ne pregătim întotdeauna doar să ne apărăm țara și nimic mai mult. Vom deveni tot mai puternici. Le va plăcea tuturor? Nu – și bine. Mă interesează doar ce vor cetățenii Serbiei. Ei vor să se simtă în siguranță”, a adăugat el.

Armata sârbă a trecut la o bază profesională la 1 ianuarie 2011, când a intrat în vigoare decizia Parlamentului de suspendare a recrutării.

Despre revenirea recrutării, șeful statului a anunțat a doua zi după declarația privind demisia iminentă din funcția de președinte. Vorbind pe 27 iunie la un miting al susținătorilor din Belgrad, el a spus că va rămâne în funcție „doar câteva săptămâni”, după care în republică trebuie să aibă loc alegeri anticipate prezidențiale și parlamentare.

„Voi fi președinte doar câteva săptămâni în plus, apoi voi demisiona. Nimic nu durează veșnic, și slavă Domnului că este așa”, a declarat Vucic.