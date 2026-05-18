18 Mai 2026, 16:56
4 933
Senatul SUA a refuzat finanțarea construcției sălii de bal a lui Trump

Consiliera pentru probleme parlamentare și proceduri a Senatului SUA, Elizabeth MacDonough, a anulat alocarea a 1 miliard de dolari pentru construirea sălii de bal la Casa Albă, inițiativă promovată de Donald Trump.

Punctul privind alocarea a 1 miliard de dolari din fondurile bugetului federal pentru consolidarea securității sălii de bal în construcție a fost inclus în pachetul de finanțare al Serviciului de Control al Imigrației și Vămilor din SUA în valoare de 70 miliarde de dolari, transmite cbsnews.com cu referire la bbc.com.

Senatorii republicani l-au prezentat la începutul lunii mai a acestui an. Potrivit Elizabethei McDonough, care acționează în Senat ca arbitru în chestiuni disputate, includerea cheltuielilor pentru sala de bal în acest pachet depășește competența comitetului pentru afaceri judiciare, care poate aproba pachetul în ansamblu.

După cum declara Trump, construcția sălii de bal este finanțată de sponsori privați. Despre planurile de a construi în Casa Albă o sală de bal pentru 650 de persoane s-a aflat vara trecută. Atunci se spunea că construcția va costa 200 milioane de dolari. Ulterior, costul construcției a crescut la 400 milioane de dolari. Potrivit informațiilor, printre companiile care au contribuit cu sume semnificative la construirea sălii se numără Amazon, Apple, Google, Lockheed Martin, Microsoft.

