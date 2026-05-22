Senatul SUA a blocat proiectul de lege privind migrația propus de Trump.

Colectivul său de partid - republicanii au blocat inițiativa-cheie a lui Trump în domeniul migrației, eșuând astfel adoptarea unui pachet legislativ care prevede aproximativ 70 de miliarde de dolari finanțare suplimentară pentru autoritățile de imigrație și vamă, precum și pentru serviciul de frontieră. În cele din urmă, liderul majorității din Senat, John Thune, a trimis senatorii în vacanță parlamentară fără vot - vacanța va dura până la sfârșitul săptămânii viitoare, transmite dw.com.

Fondul de compensații - mărul discordiei

Principalul motiv al disputelor a fost fondul de compensații pentru susținătorii lui Trump în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari, pe care Departamentul Justiției l-a anunțat pe 18 mai și l-a inclus în ultimul moment în pachetul de migrație. Fondurile sunt destinate presupuselor victime ale persecuțiilor judiciare în timpul administrației președintelui anterior - Joe Biden.

Compensații din acest fond pot primi sute de susținători ai lui Donald Trump, condamnați pentru atacul asupra Capitoliului din Washington din 6 ianuarie 2021 și ulterior grațiați de Trump după revenirea sa la Casa Albă. Democrații din opoziție au numit acest fond „fondul mitei”, iar inițiativa Departamentului Justiției a provocat nemulțumiri și în rândul republicanilor înșiși.

Riscuri politice

Senatorii republicani se tem că fondul de compensații ar putea fi perceput negativ de alegători înaintea alegerilor intermediare pentru Congres din noiembrie. Mulți cetățeni se plâng de creșterea bruscă a prețurilor la combustibil și alimente din cauza războiului cu Iranul, deși Trump a subliniat de mai multe ori că acest lucru nu este o prioritate pentru el.

Nemulțumiri în rândul unor republicani au stârnit și planurile lui Donald Trump de a construi o sală mare de bal lângă Casa Albă: în pachetul de migrație a fost inclusă o sumă suplimentară de un miliard de dolari pentru nevoile serviciului de protecție prezidențială, care va trebui să asigure securitatea și acestui obiectiv.