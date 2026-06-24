Senatul SUA a aprobat o rezoluție care limitează puterile militare ale lui Trump în privința Iranului.

Senatul SUA a aprobat pentru prima dată o rezoluție care limitează puterile lui Trump de a purta război împotriva Iranului fără aprobarea Congresului.

Documentul a fost adoptat pe 24 iunie, 50 de persoane au votat pentru rezoluție, 48 împotrivă, transmite apnews.com.

Rezoluția are un caracter simbolic și nu este o lege, însă reflectă nemulțumirea tot mai mare în rândul unei părți a republicanilor și democraților față de politica lui Donald Trump privind Iranul, notează agenția.

Anterior, un document similar a fost deja aprobat de Camera Reprezentanților.

Trump a criticat dur decizia senatorilor, numind votul „nepotrivit și lipsit de sens”. Potrivit lui, rezoluția „a susținut și a încurajat Iranul”, scrie AP.

Liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, a declarat că americanii plătesc pentru „greșeala istorică a lui Trump în Iran”, care, în opinia sa, va deveni una dintre cele mai mari erori de politică externă din istoria SUA.

La votul pentru rezoluție, alături de democrați, au votat patru senatori republicani: Lisa Murkowski, Susan Collins, Rand Paul și Bill Cassidy. Democratul John Fetterman a votat împotrivă. Rezultatul a fost influențat și de absența a doi senatori republicani.

Votul a avut loc pe fundalul disputelor continue legate de memorandumului de înțelegere semnat săptămâna trecută între SUA și Iran. Documentul inițiază un proces de 60 de zile de negocieri pentru un acord mai larg privind programul nuclear iranian.

Potrivit AP, o parte a republicanilor critică condițiile acordului, inclusiv fondul prevăzut de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului după război.

Între timp, Pentagonul a solicitat Congresului aproximativ 80 de miliarde de dolari finanțare suplimentară pentru refacerea stocurilor de armament după războiul cu Iranul. Potrivit estimărilor oficialilor americani și experților, costul total al operațiunii militare ar fi putut depăși 100 de miliarde de dolari.