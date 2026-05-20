dw.com
20 Mai 2026, 09:58
Senatul SUA a adoptat o rezoluție privind încetarea războiului cu Iranul

Senatorii americani au susținut examinarea unei rezoluții care îl obligă pe Trump să oprească războiul cu Iranul fără aprobarea Congresului. Primele șapte încercări de adoptare a acestui document au fost blocate.

Senatul SUA a susținut marți, 19 mai, examinarea în plen a unei rezoluții care îl va obliga pe președintele SUA, Donald Trump, fie să înceteze toate acțiunile militare împotriva Iranului, fie să obțină permisiunea oficială a Congresului pentru utilizarea forței. În cazul adoptării documentului, Trump va fi obligat să consulte Congresul pentru orice viitoare acțiuni militare în Iran, transmite dw.com

Șapte încercări anterioare de promovare a rezoluției au eșuat 

În cadrul votului procedural, 50 de senatori au susținut continuarea promovării rezoluției în camera superioară a Congresului, iar 47 s-au pronunțat împotrivă. Potrivit CNN, la vot au absentat trei senatori republicani din cauza campaniilor lor electorale, ceea ce face puțin probabilă aprobarea rezoluției de către întregul Senat. Anterior, în acest an, republicanii au blocat șapte încercări de promovare a acestei rezoluții în Senat. Documentul a fost supus votului pentru prima dată în martie, după începerea operațiunii militare a SUA și Israelului împotriva Iranului. Rezoluția a fost de asemenea blocată de trei ori de republicani în Camera Reprezentanților SUA. 

Senator: Trump „aruncă la gunoi” propunerile pașnice ale Iranului 

Senatorul democrat Tim Kaine, inițiatorul votului procedural, a declarat că, în condițiile unui armistițiu între SUA și Iran, aflat în vigoare din începutul lunii aprilie, Trump are oportunitatea să-și expună poziția în fața Congresului. „Este momentul ideal pentru discuții, înainte să începem din nou un război. Președintele primește propuneri pașnice și diplomatice pe care le aruncă la coșul de gunoi, fără să ni le împărtășească”, a declarat Kaine pentru Reuters. 

Legea privind puterile militare 

Conform Legii privind Puterile Militare (War Powers Act) din 1973, președintele SUA poate desfășura acțiuni militare fără aprobarea Congresului doar timp de 60 de zile. După această perioadă, președintele este obligat fie să înceteze războiul, fie să solicite Congresului permisiunea oficială pentru utilizarea forței militare. La 1 mai 2026, când termenul de 60 de zile a expirat, Donald Trump a notificat Congresul despre „încheierea războiului” cu Iranul, însă, în realitate, SUA continuă să blocheze porturile iraniene și să atace navele iraniene, notează Reuters.

dw.com
