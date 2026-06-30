Senatul Franței a aprobat legea pentru combaterea „modei ultra-rapide”.

Senatul Franței a aprobat, după aproape doi ani și jumătate, proiectul de lege privind lupta împotriva „modei ultra-rapide”.

Retailerii nu vor mai putea plasa reclame comandate de la influenceri în Franța și vor trebui să plătească taxe semnificative.

Senatul Franței a aprobat proiectul de lege privind combaterea retailerilor de „modă ultra-rapidă”, introdus în parlament la începutul anului 2024 — restricțiile vor viza platformele asiatice, inclusiv Temu, Shein și AliExpress. Inițiativa are ca scop reducerea impactului negativ asupra mediului al activității acestor companii și „protejarea locurilor de muncă franceze”, transmite france24.com.

Proiectul de lege interzice publicitatea acestor retaileri, inclusiv cea cu participarea influencerilor. Totodată, notează postul de televiziune, Comisia Europeană și-a exprimat deja îndoielile privind conformitatea acestei prevederi cu regulile europene.

De asemenea, pentru fiecare produs al acestor platforme se va stabili o taxă vamală, care va crește în timp. O amendă guvernamentală, deja adoptată de Adunarea Națională, înăsprește această măsură — până în 2030, taxele pe o unitate de produs pot ajunge la 20 de euro. Totodată, plafonul maxim al taxei este de 50% din prețul produsului înainte de impozitare.

În plus, conform proiectului de lege, companiile care activează în domeniul „modei ultra-rapide” trebuie să afișeze pe site-urile lor mesaje care să îndemne, în special, la „prudență, reutilizare și reparare”.

O parte din aceste taxe va fi direcționată către dezvoltarea infrastructurii pentru colectarea și reciclarea deșeurilor, precizează France24.