Semnalul GPS al avionului ministrului britanic al Apărării a fost bruiat în apropierea Rusiei.

Pe avion a dispărut semnalul satelit, iar piloții au fost nevoiți să folosească sistemele de navigație de rezervă pentru a-și calcula poziția. Interferențele au dus, de asemenea, la defecțiuni în funcționarea unor elemente ale panoului de bord din cabina piloților, scrie thetimes.com.

Ministrul Apărării se întorcea în acel moment în Regatul Unit după o vizită în Estonia, unde s-a întâlnit cu colegul său Hanno Pevkur și a inspectat trupele britanice. Healey a susținut, de asemenea, briefinguri cu ofițeri de rang înalt într-un loc secret din apropierea orașului Võru, în sud-estul Estoniei. Această regiune, notează The Times, suferă constant din cauza activității mijloacelor de război electronic.

Potrivit ziarului, bruiajul semnalului a avut loc la începutul traseului, când aeronava zbura aproape de granița cu Rusia. Restaurarea semnalului satelit fără o oprire completă și repornire a sistemelor avionului a fost imposibilă, iar acest lucru nu poate fi realizat tehnic în aer. Sursele The Times din Forțele Aeriene Regale au numit defecțiunea GPS o situație foarte rară.

În cercurile de apărare ale regatului, Rusia este considerată vinovată de incident. Totuși, The Times subliniază că nu este clar dacă avionul ministrului a fost ținta intenționată a unui atac electronic sau dacă aeronava a intrat accidental în zona de acțiune a dispozitivelor de bruiaj.