Șeful Pentagonului: Orice acord cu Iranul va fi acum avantajos.

Despre aceasta el a declarat sâmbătă, 30 mai, la un forum internațional din Singapore, citat de CNN, scrie eurointegration.com.ua.

Hegseth a afirmat că președintele american Donald Trump „testează răbdarea” pentru a „se asigura că orice acord de pace cu Iranul garantează că această țară nu va obține arme nucleare”.

El a recunoscut că în prezent situația cu războiul cu Iranul este astfel încât „orice acord va fi avantajos”.

„În această dimineață am avut ocazia să vorbesc cu președintele Trump. El a dorit să sublinieze încă o dată cât de răbdător este în a garanta că, deoarece America se angajează într-o astfel de chestiune istorică, orice acord va fi bun, remarcabil, și el urmărește acest lucru cu răbdare. Dacă Iranul nu dorește să încheie un acord remarcabil care să garanteze că nu va obține arme nucleare, atunci Iranul va trebui să se confrunte cu forțele militare americane”, a subliniat Hegseth.

El a adăugat că trupele americane sunt complet pregătite să reia acțiunile de luptă dacă va veni ordinul și că stocurile de arme sunt suficiente pentru îndeplinirea misiunii.