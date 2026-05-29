rbc.ru
29 Mai 2026, 10:26
Șeful OMS: Închiderea frontierelor nu va ajuta la oprirea răspândirii febrei Ebola

Închiderea granițelor nu va ajuta la stoparea răspândirii febrei Ebola în Republica Democrată Congo (RDC).

Despre aceasta a declarat directorul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite rbc.ru.

Potrivit acestuia, OMS nu recomandă introducerea interdicției de intrare, deoarece o astfel de măsură oferă doar un efect pe termen scurt.

„Aceasta poate încetini puțin răspândirea virusului, poate câștiga câteva zile, dar nu mai mult”, a spus Ghebreyesus.

Șeful OMS a subliniat că cele mai eficiente măsuri rămân introducerea rapidă a restricțiilor sanitare, identificarea persoanelor bolnave și sprijinirea regiunilor unde a fost înregistrată o izbucnire a infecției.

La 22 mai, Ghebreyesus a anunțat că în Republica Democrată Congo au fost înregistrate aproape 750 de cazuri presupuse de infectare cu Ebola și 177 de decese presupuse. Potrivit acestuia, oficial au fost confirmate 82 de cazuri de boală și șapte decese, însă amploarea reală a izbucnirii este mult mai mare. Ulterior, la 25 mai, s-a aflat că numărul de decese presupuse a crescut la 220.

Sursă
rbc.ru
