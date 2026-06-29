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bbc.com logobbc
29 Iunie 2026, 09:22
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Șeful OMS: Canicula din Europa a provocat peste 1.300 de decese în plus

O săptămână de caniculă extremă în Europa a provocat peste 1.300 de decese în exces, a declarat directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Șeful OMS: Canicula din Europa a provocat peste 1.300 de decese în plus.
Șeful OMS: Canicula din Europa a provocat peste 1.300 de decese în plus.

Aproximativ 150 de milioane de persoane suferă din cauza temperaturilor extrem de ridicate, a menționat el. Motivul este că locuințele, birourile și școlile din Europa „pur și simplu nu sunt proiectate” pentru astfel de condiții meteorologice, scrie bbc.com.

Canicula anormală persistă în Europa pentru a doua săptămână, iar epicentrul anomaliilor climatice se deplasează acum spre est — din Spania, Franța și Marea Britanie către Germania și Cehia.

Sursă
bbc.com logobbc
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