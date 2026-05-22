report.az
22 Mai 2026, 18:16
2 049
Șeful OMS: Au fost depistate 12 cazuri de infectare cu hantavirus

Infectarea cu hantavirus a fost confirmată la încă o persoană evacuată anterior de pe vasul de croazieră MV Hondius.

Astfel, numărul total de cazuri confirmate a crescut la 12, transmite report.az.

Despre aceasta a declarat, în cadrul unui briefing, șeful Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Astăzi, Olanda a confirmat încă un caz de boală la un membru al echipajului care a debarcat în Tenerife, care a fost repatriat în Olanda și de atunci se află în autoizolare. În prezent, sunt cunoscute 12 cazuri de boală și 3 decese”, a spus el.

Ghebreyesus a subliniat că, din 2 mai, când OMS a informat pentru prima dată despre focarul bolii, nu au fost raportate noi decese cauzate de hantavirus.

