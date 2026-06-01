Șeful OMS a îndemnat locuitorii din Congo să renunțe la ritualurile funerare din cauza virusului Ebola.

Astfel de declarații a făcut directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, în timpul unei vizite în partea de est a țării, unde localnicii protestează împotriva protocoalelor medicale privind manipularea corpurilor celor decedați, scrie theguardian.com.

Protestatarii se plâng că restricțiile epidemiologice asupra ritualurilor de manipulare a corpurilor celor decedați încalcă obiceiurile locale de înmormântare. Cel puțin trei atacuri ale localnicilor asupra centrelor medicale au fost legate exact de acest lucru.

„Putem opri această febră Ebola, iar oricine se îmbolnăvește poate să se vindece. Dar regula este aceasta: este responsabilitatea fiecăruia, iar fiecare cetățean trebuie să fie implicat”, a declarat Ghebreyesus la deschiderea unui centru medical în Bunia – centrul administrativ al provinciei Ituri, unde se află epicentrul focarului.

Nu există vaccinuri împotriva virusului Bundibugyo, tulpina care a cauzat actualul focar, dar persoanele infectate pot să se vindece, a asigurat șeful OMS.

„Dacă vă adresați unei instituții medicale la apariția simptomelor, veți putea primi sprijin și vă veți putea vindeca. Punctul cheie este să vă adresați cât mai devreme și să primiți ajutorul necesar”, a explicat Ghebreyesus.

Potrivit acestuia, cinci pacienți s-au vindecat, iar alți patru vor fi externați astăzi. În total, în Congo, OMS a înregistrat 906 cazuri suspecte de infectare și 223 decese. În Uganda vecină, autoritățile au confirmat nouă cazuri și un deces.

Lupta împotriva epidemiei este complicată de confruntările armate între grupările rivale în regiunea Ituri, bogată în resurse minerale.

„Niciun scop, niciun conflict, nicio supărare nu merită să condamne oameni nevinovați la moarte din cauza unei boli prevenibile”, i-a îndemnat la încetarea focului directorul general al OMS.

Medicii au avertizat că răspândirea bolii provoacă o îngrijorare profundă, deoarece niciodată până acum nu au fost înregistrate atât de multe cazuri de Ebola într-un interval atât de scurt.

„Măsurile de răspuns nu țin pasul cu răspândirea rapidă a epidemiei. Realitatea este că nimeni nu cunoaște adevărata amploare și gravitate a acestui focar. Zilnic se înregistrează noi cazuri suspecte, dar sute de probe rămân neexaminate.”

OMS a declarat focarul o urgență de sănătate publică de interes internațional. Este cea de-a 17-a epidemie de Ebola în Congo. Boala a fost identificată pentru prima dată în această țară din Africa Centrală în 1976. Rata medie a mortalității în toate focarele este de 50%.