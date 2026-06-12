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eurointegration.com.ua logoeurointegration
12 Iunie 2026, 22:16
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Șeful MAE al Iranului: Acordul cu SUA este „mai aproape ca niciodată”

Ministrul Afacerilor Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că Washingtonul și Iranul sunt „mai aproape ca niciodată” de semnarea unui acord care să pună capăt conflictului.

Șeful MAE al Iranului: Acordul cu SUA este „mai aproape ca niciodată”
Șeful MAE al Iranului: Acordul cu SUA este „mai aproape ca niciodată”

Pe 12 iunie, Araghci a declarat că aprobarea memorandumului de înțelegere (denumirea oficială a documentului negociat cu SUA) este „mai aproape ca niciodată”, transmite eurointegration.com.ua.

„Până la finalizarea acestuia, recomandăm mass-media să se abțină de la speculații privind conținutul... Toate detaliile vor fi comunicate publicului la momentul potrivit”, a adăugat el.

Președintele SUA, Donald Trump, a redistribuit declarația lui Araghci pe rețeaua sa socială Truth Social.

Șeful MAE al Iranului: Acordul cu SUA este „mai aproape ca niciodată”

Anterior, jurnaliștii au aflat de la surse că SUA și Iran ar putea semna un acord privind încetarea ostilităților și restabilirea navigației prin Strâmtoarea Ormuz înainte de summitul „Grupului celor șapte” din 15-17 iunie.

Trump a declarat că semnarea acordului cu Iranul ar putea avea loc chiar în acest weekend, 13-14 iunie.

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