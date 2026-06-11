Șeful FBI a numit dronele una dintre cele mai mari amenințări la Cupa Mondială de Fotbal.

„Aceasta este o operațiune uriașă, probabil cea mai amplă din istoria FBI și a Statelor Unite”, a subliniat Patel, transmite reuters.com.

Printre principalele amenințări pentru CM 2026, șeful FBI a menționat dronele, spionii, teroriștii, suporterii beți, cartelurile și artificiile. Patel a remarcat că niciun alt eveniment nu generează un nivel atât de ridicat de complexitate ca marile competiții sportive, unde riscul de atentate teroriste este în mod tradițional crescut.

Potrivit șefului FBI, la turneu vor participa până la trei milioane de persoane, inclusiv șefi de stat. Agenția a efectuat deja 300.000 de verificări ale datelor personale ale jucătorilor, antrenorilor și personalului auxiliar al CM.

O atenție specială este acordată dronelor.

„Dronele sunt una dintre cele mai eficiente metode prin care persoanele care doresc să comită atacuri ostile pot acționa ieftin, de la distanță și practic fără o planificare prealabilă”, a declarat Patel.

Pentru a contracara această amenințare, FBI a lansat un program special de instruire, în cadrul căruia au fost pregătiți 70 de angajați ai poliției locale din orașele americane unde se vor desfășura meciurile. Acești specialiști vor putea identifica dronele suspecte, urmări traiectoria acestora și, dacă este necesar, le vor neutraliza, inclusiv cu mijloace de război radioelectronic.

Conform unui raport de 78 de pagini al FBI și al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, prezența la meciuri a președintelui Statelor Unite, Donald Trump, va necesita măsuri suplimentare pentru asigurarea securității CM. Documentul mai indică faptul că conflictele recente din Orientul Mijlociu, inclusiv escaladarea cu Iranul, pot provoca o creștere a sentimentelor antiamericane, antiisraeliene și antimusulmane în rândul extremiștilor. Aceasta, la rândul său, crește riscul unor atacuri țintite asupra civililor și infrastructurii în timpul turneului.