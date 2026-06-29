Șeful biroului OMS pentru Europa a cerut recunoașterea căldurii extreme drept o criză de sănătate publică.

Căldura anormală, care a provocat mii de decese în întreaga Europă, a arătat cât de mult trebuie să se pregătească sistemele de sănătate pentru temperaturile extreme.

În unele regiuni ale continentului, termometrele au depășit pragul de 40 °C, numărul apelurilor către serviciile de urgență a crescut, spitalele au primit mai mulți pacienți cu afecțiuni legate de căldură, iar persoanele în vârstă și cele cu boli cronice s-au confruntat cu riscuri sporite, transmite euronews.com.

„Recunoașteți căldura anormală drept o criză de sănătate și acționați înainte ca temperatura să atingă vârful”, a scris șeful biroului european al OMS, Hans Kluge.

„Pregătirea pentru căldură trebuie să fie practică: eliberarea paturilor, protejarea pacienților din grupurile cu risc ridicat, asigurarea răcirii, verificarea surselor de alimentare de rezervă și sprijinirea lucrătorilor medicali”, a adăugat el.

Căldura a pus deja o presiune puternică asupra sistemelor de sănătate din mai multe țări. În Franța, secțiile de urgență raportează o creștere de patru ori a numărului de afecțiuni legate de căldură, cum ar fi insolația, deshidratarea și hiponatremia.

În Regatul Unit, Serviciul de Ambulanță din Londra a declarat că căldura extremă a contribuit la faptul că vinerea trecută a fost cea mai aglomerată zi din istoria serviciului. În decurs de 24 de ore, a răspuns la 8.869 de apeluri de urgență. Mai multe spitale NHS au declarat stare de urgență după ce defecțiunile sistemelor de răcire au perturbat funcționarea echipamentelor medicale, sălilor de operație și a saloanelor, ceea ce a crescut presiunea asupra serviciilor deja ocupate cu tratarea insolațiilor, deshidratării și acordarea de ajutor pacienților vulnerabili în vârstă.