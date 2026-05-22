theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
22 Mai 2026, 20:37
13 329
Copiază linkul
Link copiat

Șefa Serviciului Național de Informații al SUA și-a dat demisia din cauza diagnosticului soțului său

Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, demisionează din cauza unei forme rare de cancer osos de care suferă soțul ei.

Șefa Serviciului Național de Informații al SUA și-a dat demisia din cauza diagnosticului soțului său.
Șefa Serviciului Național de Informații al SUA și-a dat demisia din cauza diagnosticului soțului său.

Astăzi, Gabbard a informat șeful statului despre decizia sa în Biroul Oval. Ultima sa zi de muncă va fi 30 iunie, transmite foxnews.com.

„Din păcate, sunt nevoită să demisionez. Soțului meu, Abraham, i-a fost recent diagnosticată o formă extrem de rară de cancer osos. Acum trebuie să părăsesc serviciul public pentru a fi alături de el și a-l susține pe deplin în această luptă”, se arată în scrisoare.

Gabbard a subliniat că soțul a fost sprijinul ei pe parcursul celor 11 ani de căsătorie, inclusiv în timpul misiunii în Africa de Est și al campaniilor politice, motiv pentru care nu poate să-l lase să se confrunte singur cu boala.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici