Șefa Serviciului Național de Informații al SUA și-a dat demisia din cauza diagnosticului soțului său.

Astăzi, Gabbard a informat șeful statului despre decizia sa în Biroul Oval. Ultima sa zi de muncă va fi 30 iunie, transmite foxnews.com.

„Din păcate, sunt nevoită să demisionez. Soțului meu, Abraham, i-a fost recent diagnosticată o formă extrem de rară de cancer osos. Acum trebuie să părăsesc serviciul public pentru a fi alături de el și a-l susține pe deplin în această luptă”, se arată în scrisoare.

Gabbard a subliniat că soțul a fost sprijinul ei pe parcursul celor 11 ani de căsătorie, inclusiv în timpul misiunii în Africa de Est și al campaniilor politice, motiv pentru care nu poate să-l lase să se confrunte singur cu boala.