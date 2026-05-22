22 Mai 2026, 20:37
Șefa Serviciului Național de Informații al SUA și-a dat demisia din cauza diagnosticului soțului său
Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, demisionează din cauza unei forme rare de cancer osos de care suferă soțul ei.
Astăzi, Gabbard a informat șeful statului despre decizia sa în Biroul Oval. Ultima sa zi de muncă va fi 30 iunie, transmite foxnews.com.
„Din păcate, sunt nevoită să demisionez. Soțului meu, Abraham, i-a fost recent diagnosticată o formă extrem de rară de cancer osos. Acum trebuie să părăsesc serviciul public pentru a fi alături de el și a-l susține pe deplin în această luptă”, se arată în scrisoare.
Gabbard a subliniat că soțul a fost sprijinul ei pe parcursul celor 11 ani de căsătorie, inclusiv în timpul misiunii în Africa de Est și al campaniilor politice, motiv pentru care nu poate să-l lase să se confrunte singur cu boala.