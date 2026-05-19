Secretarul Trezoreriei SUA a îndemnat aliații să intensifice presiunea asupra rețelelor financiare ale Iranului.

Despre acest subiect el a vorbit în timpul unui discurs susținut după întâlnirea liderilor financiari G7 de la Paris, transmite eurointegration.com.ua, citând reuters.com.

Bessent a declarat că aliații trebuie să „susțină pe deplin” Statele Unite în confruntarea cu Iranul.

„Acest lucru va necesita, de exemplu, ca partenerii noștri europeni să se alăture Statelor Unite în luarea de măsuri împotriva Iranului, prin identificarea finanțatorilor săi, expunerea companiilor fantomă și fictive, închiderea sucursalelor bancare și eliminarea intermediarilor săi. Va necesita, de asemenea, ca voi, cei din Orientul Mijlociu și Asia, să eradicați rețelele bancare paralele ale Iranului”, a subliniat el.

Potrivit acestuia, pentru a face acest lucru mai eficient, Trezoreria SUA își va moderniza arhitectura sancțiunilor, deoarece „adversarii se adaptează și inovează”, creând noi companii fictive.

Majoritatea sancțiunilor impuse de Trezoreria SUA vizează persoane fizice, companii și alte organizații incluse în Lista cetățenilor special desemnați, care conține zeci de mii de entități excluse din sistemul financiar bazat pe dolar, cu active înghețate. Oricine efectuează tranzacții cu aceste entități riscă să fie sancționat la rândul său.

„Pentru a îmbunătăți rezultatele în domeniul securității naționale, Trezoreria SUA adaptează programul de sancțiuni la cerințele secolului XXI. Revizuim listele învechite și neactualizate pentru a ajuta instituțiile financiare să se concentreze pe cele mai complexe scheme de finanțare a terorismului și de evitare a sancțiunilor”, a spus Bessent.

El a menționat că cele mai eficiente sancțiuni sunt cele țintite, iar cele care rămân în vigoare prea mult timp pot, în opinia sa, provoca consecințe imprevizibile.

„Sancțiunile sunt menite să schimbe comportamentul, nu să pedepsească populația. Sancțiunile care rămân în vigoare ani de zile fără schimbări vizibile și palpabile în comportament pot avea consecințe pentru generații întregi, care sunt aproape imposibil de prevăzut”, a adăugat el.