Secretarul General al ONU: Circa 800 de milioane de oameni trăiesc în condiții de sărăcie extremă pe Pământ.

Despre aceasta a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în mesajul său adresat participanților la Forumul Global pentru Reducerea Sărăciei și Dezvoltare.

Asemenea persoane trăiesc atât în comunități rurale, cât și în mahalalele supraaglomerate ale orașelor. Situația lor este agravată de conflicte, schimbările climatice, inegalitatea în creștere și datoriile mari, scrie snob.ru.

Guterres a făcut apel către guverne să creeze noi locuri de muncă, să dezvolte educația, sănătatea, regiunile rurale și protecția socială universală. De asemenea, el a subliniat necesitatea reformării sistemului financiar global nedrept.

Potrivit organizației internaționale de combatere a inegalității Oxfam, în ultimii 10 ani averea cumulată a 1% dintre cei mai bogați oameni din lume a depășit 30 de miliarde de dolari. Acești bani ar fi fost suficienți pentru a rezolva de 22 de ori problema sărăciei la nivel global.