Schimbările climatice duc la căderi masive de grindină, iar Europa nu este asigurată.

Încălzirea globală va duce probabil la formarea unor grindini mai mari, care pot provoca daune serioase mașinilor, panourilor solare și altor infrastructuri, transmite euronews.com.

Schimbările climatice cauzate de om, din cauza arderii combustibililor fosili poluanți, duc la apariția în atmosferă a unui volum mai mare de masă de aer instabilă și cu energie ridicată, favorabilă formării grindinei și dezvoltării furtunilor puternice în întreaga lume.

Conform unui studiu publicat săptămâna aceasta în revista științifică Nature, cantitatea de grindină mai mare decât o bilă mare de sticlă va crește până la sfârșitul secolului cu 38–47%, în funcție de cât de multe gaze cu efect de seră va emite lumea. Cercetătorii au constatat, de asemenea, că numărul furtunilor cu grindină mai mică va scădea cu 4–8%.

Prețul astronomic al grindinei

Deși grindina, în general, nu provoacă decese, pagubele cauzate de aceasta sunt surprinzător de mari. Potrivit coautorului studiului John Allen, profesor de meteorologie la Universitatea Centrală din Michigan, acestea sunt deja estimate la aproximativ 80 de miliarde de dolari (68 de miliarde de euro) la nivel global.

În Europa, furtunile cu grindină se numără printre cele mai distructive fenomene meteorologice, iar din cauza schimbărilor climatice numărul acestora a crescut în ultimii cinci ani cu uimitoarele 267% – de la 3.217 cazuri în anii 2019–2020, informează grupul de asigurări Chaucer.

Un studiu din 2026 (sursă în limba engleză), publicat în Science Direct, avertizează că sezoanele cu grindină din 2022 și 2023 au adus ambele pierderi record, depășind 5 miliarde de euro.

Potrivit lui Allen, grindina provoacă mai multe daune decât tornadele și, în general, costă mai mult decât doi uragane pe an.

„În ultimii ani observăm grindină de dimensiuni record. Acest lucru mă îngrijorează serios, pentru că, practic, nu creăm în jurul nostru un mediu rezistent la grindină. Nu luăm în considerare acest aspect în normele de construcție, de exemplu pentru locuințele din SUA și, practic, în toată lumea.”

Modelarea pe calculator realizată de Allen arată că, pe măsură ce clima se schimbă, ponderea grindinei mari va crește. Tocmai acestea provoacă cele mai mari daune, subliniază el și alți oameni de știință.

Amenințarea principală pentru energia solară

Cu cât grindina este mai grea, cu atât cade mai repede și, prin urmare, lovește cu o forță mult mai mare infrastructura.

Andreas Prein, climatolog la ETH Zurich, spune că grindina mică poate distruge recoltele, dar când dimensiunea grindinei ajunge la aproximativ cinci centimetri, crește riscul unor daune serioase la mașini, acoperișuri, panouri solare și alte infrastructuri.

De la centralele solare se cere adesea să demonstreze că panourile lor pot fi înclinate la un unghi de 70 de grade pentru a le proteja de grindina care poate sparge geamul de protecție, a cărui reparare este costisitoare. Dar echiparea sectorului solar în creștere rapidă din Europa cu sisteme de modificare la distanță a înclinării este o „provocare serioasă”, notează compania Chaucer.

O gaură în acoperiș cauzată de o singură grindină poate fi reparată, dar dacă acoperișul este lovit de multe grindini mari, de obicei este nevoie de o înlocuire completă costisitoare, explică Allen.

Într-o atmosferă mai caldă există mai mulți vapori de apă, iar acest lucru „crește energia disponibilă pentru atmosferă, așa că avem curenți ascendenți mai puternici”, spune Allen. „Iar asta duce la un număr mai mare de furtuni cu curenți ascendenți capabili să formeze grindină.”

Totuși, aerul mai cald poate duce la topirea grindinei mici, ceea ce ar putea reduce numărul furtunilor cu grindină în tropice.

Europa nu este protejată de grindina amplificată de schimbările climatice

În multe studii anterioare s-a pus accentul pe grindina din SUA, unde aceasta este cel mai frecventă, dar experții avertizează că, din cauza încălzirii globale, cea mai mare creștere a numărului de grindini mari va avea probabil loc în Europa, Canada și Argentina.

„Nu este doar o problemă americană”, avertizează Allen. „Da, aici înregistrăm pierderi mari, dar pierderile globale cauzate de grindină par să scape practic de sub control în ultimii ani.”

Un studiu din 2025 al Universității Newcastle și Biroului Meteorologic Britanic Met Office a arătat că schimbările climatice „accelerează” cele mai mari grindini din Europa. Oamenii de știință au constatat că, în scenariul emisiilor ridicate, când Europa nu reduce emisiile de gaze cu efect de seră, grindina puternică poate deveni în general mai puțin frecventă. Totuși, acolo unde se va forma, dimensiunea grindinei poate crește semnificativ în anumite zone.

„Un semnal climatic semnificativ”

Autorii studiului au analizat grindina cu diametrul mai mare și mai mic de 30 de milimetri – ceva între o bilă de sticlă și o minge de golf, aproximativ cât o monedă americană de 50 de cenți.

Echipa a examinat trei scenarii bazate pe volumele de emisii de carbon provenite din arderea cărbunelui, petrolului și gazelor. În varianta puțin mai optimistă, cu un nivel relativ scăzut de poluare cu carbon, cantitatea de grindină mare crește cu 38%.

În scenariul mai pesimist, în care temperatura crește aproape cu încă 1°C față de primul scenariu, creșterea grindinei mari ajunge la 47%.

„Este un semnal climatic semnificativ”, spune Walker Ashley, profesor de meteorologie la Universitatea Northern Illinois. „Dar amploarea daunelor cauzate de dezastre nu este determinată doar de fenomenul natural în sine.”

Pe măsură ce tot mai mulți oameni, locuințe, centrale solare și infrastructuri apar în zonele expuse grindinei, riscul de pagube crește.

„Schimbările climatice pot crește probabilitatea apariției grindinei mai mari și mai distructive în anumite regiuni, dar amploarea pierderilor viitoare va depinde în mare măsură și de locul unde oamenii construiesc, ce construiesc, cât de rezistente sunt aceste construcții și cum se schimbă utilizarea terenurilor”, adaugă Ashley.