Scandal în Argentina din cauza unor informații false despre moartea tatălui lui Messi.

Un scandal major a izbucnit în Argentina în timpul Campionatului Mondial de Fotbal.

Canalul de streaming Luzu TV a ajuns în centrul criticilor după ce, în direct, a fost difuzată o informație falsă despre moartea lui Jorge Messi – tatăl legendarului fotbalist. Reacția familiei nu a întârziat: Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, s-a distanțat public de canal, iar mai mulți sponsori și-au retras colaborarea.

Incidentul a avut loc în timpul uneia dintre emisiunile Luzu TV. Prezentatoarea Florencia Peña a anunțat brusc telespectatorilor despre presupusa moarte a lui J. Messi. Totuși, după câteva secunde a devenit clar că informația nu era confirmată și se baza doar pe zvonuri răspândite pe rețelele sociale.

În ciuda încercărilor de a remedia rapid situația, știrea s-a răspândit instantaneu pe Internet. Familia căpitanului echipei naționale a Argentinei a fost nevoită să emită o dezmințire oficială. În declarație se menționa că J. Messi este sub supravegherea medicilor, starea sa este monitorizată, iar informația despre moarte nu corespunde realității.

Scandalul a provocat un ecou puternic. Fondatorul canalului, Nicolas Occhiato, a condamnat public cele întâmplate și a declarat că astfel de greșeli sunt inacceptabile pentru redacție. Conducerea Luzu TV a emis scuze oficiale și a anunțat suspendarea angajaților implicați în răspândirea informațiilor neverificate.

F. Peña și-a cerut inițial scuze public, iar ulterior a anunțat plecarea definitivă de la canal. Jurnalista și-a recunoscut responsabilitatea și a spus că îi este rușine pentru durerea pe care a trebuit să o îndure familia Messi.

Totuși, cea mai discutată a fost reacția A. Roccuzzo. Potrivit presei argentiniene, soția lui L. Messi s-a dezabonat pe rețelele sociale de la conturile oficiale ale Luzu TV, N. Occhiato și ale F. Peña. Acest gest a fost perceput ca o demonstrație deschisă de nemulțumire față de acțiunile jurnaliștilor.

În anturajul familiei se afirmă că Antonela a fost extrem de revoltată de cele întâmplate. Conform publicațiilor locale, ea nu se aștepta ca, în timpul campionatului mondial, media argentiniană să permită răspândirea unor informații atât de sensibile fără o verificare elementară a faptelor.

Situația a căpătat rapid un caracter nu doar reputațional, ci și financiar. Potrivit informațiilor, peste zece sponsori au refuzat deja colaborarea cu canalul. Luzu TV s-a confruntat, de asemenea, cu un val de critici pe rețelele sociale și cu pierderea unei părți din audiență.

Totodată, în jurul poveștii rămân și aspecte controversate. Unii utilizatori argentinieni susțin că A. Roccuzzo poate nici nu era abonată la anumite figuri implicate în scandal înainte de incident. Cu toate acestea, însăși faptul distanțării sale publice de canal a devenit una dintre temele principale ale spațiului media argentinian.

Povestea a reamintit din nou prețul unei greșeli jurnalistice în era rețelelor sociale. Un singur zvon neverificat a fost capabil să declanșeze o reacție în lanț care a dus la concedierea prezentatoarei, la o criză de reputație a postului TV și la implicarea celei mai cunoscute familii de fotbal din Argentina.