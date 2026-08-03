Scade nivelul Dunării: În Serbia au ieșit la suprafață resturile unei nave din cel de-al Doilea Război Mondial.

O navă a fost descoperită pe fundul râului, în apropiere de satul sârb Prahovo.

Potrivit istoricilor, nava a fost scufundată chiar de trupele germane, în timpul retragerii.

Valul de caniculă, care a durat săptămâni întregi, a redus nivelul apei în Dunăre la cote record în mai multe raioane din Serbia și Croația. La Novi Sad, în Serbia, bărcile au rămas blocate în mâl, iar pe râu au ieșit la iveală mari bancuri de nisip. În multe locuri, râul a scos la suprafață obiecte scufundate, care au stat zeci de ani sub apă.

Institutul de Stat de Meteorologie și Hidrologie din Croația a confirmat că nivelul Dunării rămâne în continuare critic de scăzut. După cum notează publicația, în apropierea localității Opatovac, deasupra apei a devenit vizibilă pupa unei vechi barje. Autoritățile locale ale comunei Lovas au confirmat descoperirea, iar primarul Lea Vidic a declarat că a reușit să găsească o publicație din ziar din 1937 despre scufundarea acesteia.