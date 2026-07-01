SBU este suspectat de implicare în tentativa de asasinare a unui oligarh ucrainean.

Ancheta din Monaco consideră că în spatele atentatului asupra lui Vadim Ermolaev ar putea sta Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), scrie Le Figaro.

Potrivit publicației, explozia a fost mai degrabă un „avertisment” pentru omul de afaceri ucrainean, nu o tentativă de asasinat.

Organele de anchetă din Monaco, care investighează tentativa de asasinat asupra multimilionarului ucrainean Vadim Ermolaev, iau în considerare ipoteza implicării Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Despre aceasta scrie marți, 30 iunie, ziarul francez Le Figaro, citând mai multe surse informate, transmite dw.com.

Potrivit publicației, acest atac a fost, cel mai probabil, mai degrabă un „avertisment” decât o tentativă intenționată de omor.

Suspectul ar fi putut fugi în Italia

Le Figaro menționează, de asemenea, că suspectul de organizare a exploziei s-a ascuns inițial în orașul francez Bosolay, vecin cu Monaco, iar apoi ar fi putut fugi în Italia. Căutările continuă.

În urma unei explozii puternice care a avut loc în holul unui bloc de locuințe din Monaco în seara zilei de 29 iunie, potrivit autorităților locale, au fost răniți și spitalizați trei oameni care se aflau în acel moment în clădire – un bărbat și o femeie cu vârste între 50 și 60 de ani și un adolescent de 13 ani. Numele lor nu au fost făcute publice oficial, însă mass-media a relatat că este vorba despre omul de afaceri și dezvoltatorul imobiliar din Dnipro, Vadim Ermolaev, soția și fiul său. Ulterior, în presă a apărut informația că în timpul incidentului nu a fost rănită soția lui Ermolaev, ci o altă femeie.

Vadim Ermolaev este unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Dnipro, fondatorul corporației comerciale și de producție „Alef”, care activează în domeniul imobiliar, agriculturii, producției de materiale de construcții, tehnologiilor de sudură, extracției de resurse minerale și logisticii.

Potrivit revistei „Korrespondent”, în 2012 averea sa era estimată la 265 milioane de dolari. Ulterior, omul de afaceri a renunțat la cetățenia ucraineană, obținând pașaport cipriot. În 2023, Ucraina a impus sancțiuni personale pe o perioadă de 10 ani împotriva lui Vadim Ermolaev. Potrivit SBU, motivul a fost afacerea cu alcool a lui Ermolaev în Crimeea anexată, unde companiile plătesc taxe bugetului Federației Ruse.