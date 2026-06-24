Serviciul de Securitate al Ucrainei a desfășurat o operațiune specială pe 24 iunie. Au fost lovite sistemele de apărare antiaeriană din apropierea orașului Kerci și infrastructura a două baze militare aeriene – Saki și Hvardiiske.

Despre aceasta informează rbc.ua, cu referire la Serviciul de Securitate al Ucrainei.

Potrivit datelor preliminare, pe aerodromul militar „Saki” au fost lovite patru hangare pentru depozitarea tehnicii aviatice.

De asemenea, a fost afectată infrastructura aerodromului „Hvardiiske”.

Lovitură asupra apărării antiaeriene lângă orașul Kerci

În plus, în apropierea orașului Kerci, după cum informează serviciul special, au fost lovite:

două unități de armament din cadrul complexului de rachete antiaeriene S-400;

două complexe antiaeriene rachetă-pistol „Pantsir-S1”.

Serviciul de Securitate al Ucrainei a menționat că acesta este al patrulea complex „Pantsir-S1” lovit de unitatea specială „Alfa” în această zonă.

„Forțele rusești pierd controlul asupra spațiului aerian al Crimeii. Fiecare complex de apărare antiaeriană distrus și fiecare aerodrom militar lovit deschid noi oportunități pentru lovituri ulterioare ale Ucrainei”, se arată în comunicat.