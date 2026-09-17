Serviciul de Securitate al Ucrainei a declarat că a lovit cu drone cu rază lungă de acțiune trei avioane militare și trei elicoptere pe un aerodrom militar din Rostov-pe-Don.

Informația a fost confirmată de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei și de Volodimir Zelenski.

Dronele cu rază lungă de acțiune ale Centrului pentru Operațiuni Speciale „Alfa” al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit un avion de transport militar An-12, două avioane similare de tip An-26 și trei elicoptere pe aerodromul militar „Rostov-Central” din Rostov-pe-Don. Despre aceasta a anunțat joi dimineață, 17 septembrie, chiar partea ucraineană. „În zona de staționare a avioanelor și elicopterelor a izbucnit un incendiu de proporții, cu detonări secundare”, se arată în comunicatul SBU, scrie dw.com

Canalul de monitorizare Telegram ASTRA a relatat anterior, de asemenea, că pe aerodromul „Rostov-Central” a izbucnit un incendiu, probabil în zona în care se află locul de staționare a avioanelor și elicopterelor militare. Canalul a publicat mai multe fotografii și înregistrări video realizate de martori, cu fum ridicându-se deasupra acestui aerodrom militar. Despre un incendiu de amploare a relatat și canalul Exilenova+.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au confirmat lovirea avioanelor și elicopterelor de pe aerodromul din Rostov-pe-Don, precum și un nou atac asupra rafinăriei de petrol din Iaroslavl, despre care SBU a raportat, de asemenea. Zelenski a adăugat că „există rezultate bune și în Marea Neagră”, fără a oferi însă detalii.

Atacurile dronelor ucrainene asupra avioanelor militare și navelor rusești

Aceasta este departe de a fi prima operațiune de acest fel a SBU din ultimele luni. Astfel, la 28 august, serviciul special ucrainean a anunțat lovirea bombardierului strategic Tu-95MS pe aerodromul militar „Enghels” din regiunea Saratov. Iar la 17 iulie, SBU, potrivit propriilor date, a avariat critic un alt Tu-95MS, distrugându-i complet partea din spate.

Forțele Sistemelor fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei au anunțat o serie de atacuri reușite, desfășurate în noaptea de 15 mai, asupra aviației ruse, mijloacelor de apărare antiaeriană și locurilor de dislocare a efectivelor militare ale Forțelor Armate ale Federației Ruse. Printre altele, potrivit părții ucrainene, au fost lovite un avion-amfibie Be-200 „Altair” și un elicopter Ka-27 în orașul Eisk din Ținutul Krasnodar.

La Novorossiisk, potrivit SBU, patru nave militare rusești au fost atacate la 13 august, inclusiv două purtătoare de rachete „Kalibr”. În iulie au fost lovite 76 de nave rusești, inclusiv zeci de petroliere, a declarat comandantul Forțelor Sistemelor fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Robert „Madiar” Brovdi.