Сasele a trei familii de români, vandalizate la Belfast în timpul protestelor împotriva migranților.

Despre acest lucru a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al României, precizând că, în urma atacurilor, au fost avariate locuințele a trei familii românești, informează Digi24.

Potrivit autorităților locale, confruntările au început după un incident în care un migrant a rănit grav un localnic. Ulterior, în mai multe cartiere din Belfast au izbucnit tulburări de masă, care s-au transformat rapid în atacuri asupra migranților și reprezentanților minorităților etnice.

Grupuri de persoane mascate au vandalizat locuințe, automobile și obiective comerciale. Pentru restabilirea ordinii au fost mobilizate forțe importante ale poliției și serviciilor de pompieri.

Poliția din Irlanda de Nord a anunțat reținerea celui de-al doilea suspect. Un bărbat de 42 de ani este acuzat de participare la tulburări de masă, tentativă de distrugere a proprietății și atac asupra unui angajat al forțelor de ordine. Anterior, acuzații similare au fost aduse unui alt bărbat în vârstă de 39 de ani.

În legătură cu tulburările, opt familii au solicitat deja cazare temporară. Autoritățile evaluează pagubele produse locuințelor și infrastructurii orașului.

Dintre cei afectați se numără și cetățeni români. Trei familii au raportat că locuințele lor au fost devastate în timpul tulburărilor nocturne din 9 iunie. Până în prezent nu există informații despre cetățeni români răniți sau afectați.

Familiile afectate au declarat că intenționează să se întoarcă cât mai curând în țară. De asemenea, a fost depusă o cerere pentru eliberarea unui document de călătorie temporar pentru un minor cetățean român, pentru a putea părăsi Regatul Unit împreună cu familia.

Ministerul Afacerilor Externe al României a declarat că, prin intermediul Consulatului General din Edinburgh, menține o legătură permanentă atât cu autoritățile britanice, cât și cu cetățenii afectați.

Cetățenilor români aflați în Regatul Unit și Irlanda de Nord li se recomandă să mențină legătura cu reprezentanțele diplomatice ale României și, dacă este necesar, să solicite asistență consulară.