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3 August 2026, 15:09
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Șase persoane au murit în urma căderii unei drone pe o plajă din Ghelendjik

O dronă a căzut pe o plajă din Ghelendjik, iar în consecință 6 persoane au decedat. Locuitorii și turiștii au declarat că, nu a existat nicio avertizare înainte de atac.

Șase persoane au murit în urma căderii unei drone pe o plajă din Ghelendjik.
Șase persoane au murit în urma căderii unei drone pe o plajă din Ghelendjik.

Prin urmare, sirenele de alarmă aeriană nu au sunat, iar evacuarea oamenilor de pe plajă nu a fost efectuată.

Lovitura a fost dată asupra plajei, numită popular „Prohorovska”, în onoarea omului de afaceri Mihail Prohorov. Oficial, plaja se numește „Norilsk”.

Potrivit unui mesaj citat de la martori oculari, canalul scrie că au fost două drone, iar una a reușit să fie doborâtă.


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