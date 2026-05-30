Șase dintre cele mai mari economii ale UE solicită crearea unei uniuni a piețelor de capital.

Scrisoarea a fost semnată de Germania, Franța, Spania, Italia, Polonia și Țările de Jos, cunoscute ca E6, care încearcă să depășească dezamăgirea cauzată de procesul legislativ lent din UE, care, potrivit lor, încetinește impulsul politic și nu permite valorificarea pe deplin a avantajelor pe care le-ar putea aduce reformele pieței, transmite euronews.com.

„Piețele de capital mai profunde și integrate sunt cheia pentru deblocarea potențialului de creștere al Europei și pentru a-i asigura capacitatea de a acționa într-un mediu global din ce în ce mai complex”, se arată în scrisoare.

Legislația privind piețele de capital, pregătită la Bruxelles, este considerată una dintre principalele priorități pentru uniune și ar trebui să ajute la atingerea obiectivului de a face Europa mai competitivă pe scena mondială.

UE intensifică eforturile pentru consolidarea competitivității sale globale și reducerea dependenței de SUA și China. În acest scop, statele membre promovează o agendă orientată spre creșterea competitivității, în care integrarea piețelor de capital ocupă un loc central.

Obiectivul uniunii este de a crea o piață unică de capital, în care banii, inclusiv investițiile și economiile, să poată circula liber peste granițe fără bariere de reglementare.

Sfârșitul fragmentării

În prezent, piețele de capital sunt reglementate în mare măsură de legislația națională, ceea ce duce la fragmentarea lor și complică condițiile pentru afaceri și investitori.

Deși liderii UE subliniază constant că finalizarea formării Uniunii piețelor de capital este o măsură esențială pentru crearea unei piețe unice mai prietenoase cu afacerile, în cadrul blocului încă nu există consens cu privire la modul exact de implementare a acestei integrări.

Dintre principalele propuneri ale grupului E6 pentru depășirea fragmentării se numără transferul unei părți din competențe către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

Ca și în multe alte domenii ale legislației UE, unele state membre nu se grăbesc să cedeze suveranitatea în domeniul reglementării piețelor de capital, ceea ce duce la blocaje cu consecințe politice serioase.

Pentru a debloca procesul legislativ, țările E6 trebuie să obțină sprijinul altor nouă state. În acest caz, legea poate avansa doar cu susținerea a cel puțin 15 țări, reprezentând 65% din populația UE.