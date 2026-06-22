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theins.ru logotheins
22 Iunie 2026, 10:50
7 762
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Șapte cutremure s-au produs în largul coastelor Sevastopolului

În dimineața zilei de 22 iunie, în Marea Neagră au fost înregistrate șapte cutremure, dintre care două au fost resimțite de locuitorii din Sevastopol.

Șapte cutremure s-au produs în largul coastelor Sevastopolului.
Șapte cutremure s-au produs în largul coastelor Sevastopolului.

Despre aceasta a anunțat „guvernatorul” orașului, Mihail Razvojaev, citând datele Rețelei Seismice din Crimeea.

Primul cutremur resimțit s-a produs la ora 06:14 și a avut magnitudinea de 3,7. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 26 de kilometri de Sevastopol. Al doilea seism, cu magnitudinea de 4,4, a fost înregistrat la ora 08:48, la circa 30 de kilometri de oraș. Potrivit autorităților de ocupație, ambele cutremure au fost precedate de preșocuri și urmate de replici. Specialiștii nu exclud posibilitatea producerii unor noi seisme, a scris Razvojaev, transmite theins.ru.

Serviciul de Salvare din Sevastopol a anunțat că, în urma activității seismice, nu au fost înregistrate daune la obiectele de infrastructură și clădiri.

Sursă
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