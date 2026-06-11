Ryanair, suspectată că percepe o taxă de la părinți care vor să stea lângă copiii lor în avion.

După cum scrie The Guardian, Ryanair este singurul transportator major din Marea Britanie care a introdus o astfel de taxă. În medie, respectarea regulilor companiei aeriene costă un părinte 8 lire sterline pentru un zbor.

Ryanair a numit ancheta „falsă” și a declarat că așteaptă ocazia de a contesta acuzațiile CMA. Transportatorul subliniază că nu percepe o taxă separată pentru plasarea copilului lângă părinte, dar obligă adultul să rezerve un „loc familial obligatoriu”. Conform regulilor companiei, cel puțin unul dintre părinți trebuie să stea cu copiii săi cu vârste între 2 și 11 ani, inclusiv copiii cu dizabilități. Aceasta costă între 4,50 și 13,50 euro. Pentru toți ceilalți pasageri, rezervarea locului nu este obligatorie.

Potrivit CMA, o astfel de condiție poate să nu fie conformă cu legislația privind protecția drepturilor consumatorilor. Regulatorul consideră că părinții sunt obligați să plătească pentru îndeplinirea de către transportator a propriilor obligații în conformitate cu regulile de siguranță aeriană. Alte companii aeriene fie așază automat familiile împreună gratuit, fie nu percep o taxă separată pentru acest lucru.