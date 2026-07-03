Ryanair a avertizat că va apărea „haos la cozi” din cauza noului sistem de control la frontierele UE.

Compania aeriană Ryanair și conducerea aeroportului din Berlin au avertizat asupra unor perturbări serioase în călătoriile de vară din cauza noului sistem digital de control la frontieră al UE.

Despre aceasta informează BBC, scrie eurointegration.com.ua.

Ryanair a avertizat că pasagerii se pot confrunta cu „haos la cozi” și a îndemnat guvernele să renunțe la acest sistem până la sfârșitul sezonului estival.

Directorul executiv al aeroportului din Berlin, Aletta von Massenbach, a remarcat că, conform noului sistem, cetățenii țărilor din afara UE sunt nevoiți să stea la coadă până la două ore și a avertizat că o astfel de situație este „insuportabilă vara”.

Von Massenbach a spus că într-unul dintre terminalele din Berlin, unde operează companiile aeriene Ryanair și Wizz Air, timpul de așteptare poate varia între „o oră și două ore”.

Conform noului sistem EES, călătorii din afara UE trebuie să înregistreze date biometrice la intrarea în majoritatea țărilor europene, care sunt verificate la ieșire. Comisia Europeană afirmă că este pregătită să ofere sprijin suplimentar.

„Pasagerii și familiile lor nu trebuie folosiți ca iepuri de laborator pentru un sistem de control al pașapoartelor neterminat, care în această vară poate duce la cozi lungi, zboruri ratate și stres suplimentar în aeroporturi”, a declarat directorul operațional al Ryanair, Neil McMahon.

Compania aeriană a anunțat că în aeroporturi precum Tenerife, Palma, Alicante, Malaga, Milano-Bergamo, Cracovia și Paris Beauvais se înregistrează perturbări serioase.

Sistemul EES este destinat să modernizeze controlul la frontieră al UE, făcându-l mai sigur și, în cele din urmă, să simplifice călătoriile.

Acesta funcționează pe deplin din aprilie. Deși în unele locuri sistemul funcționează bine, se raportează în mod regulat timpi lungi de așteptare la controlul pașapoartelor, în special în orele de vârf.

Unii pasageri spun că au întârziat la zborurile spre casă pentru că au rămas blocați la cozi.

Von Massenbach a remarcat că una dintre probleme este că țările UE folosesc sisteme diferite.

„Fiecare stat membru are atât de multe subsisteme. Vedem că această complexitate, de fapt, nu contribuie la o procesare fără probleme a documentelor la frontieră”, a subliniat ea.

Problemele tehnice au împiedicat utilizarea EES în Marea Britanie, în portul Dover, unde se efectuează controale de frontieră franceze.

Von Massenbach a spus că miercuri a avut loc o „întâlnire la cel mai înalt nivel la Bruxelles” și „vedem că încep să înțeleagă: această situație este insuportabilă, mai ales vara”.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că „se fac toate eforturile pentru a limita impactul sistemului EES asupra călătorilor din afara UE”.

El a menționat că impactul sistemului este „limită” în „majoritatea” aeroporturilor UE, iar acolo unde apar probleme, statele membre nu au reușit să asigure un număr suficient de polițiști de frontieră, infrastructura corespunzătoare și echipamentele automatizate.

Săptămâna viitoare, Comisia Europeană se va întâlni cu reprezentanții industriei aviatice pentru a discuta acest sistem.

Companiile aeriene și aeroporturile au trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care au cerut suspendarea noului sistem biometric de control la frontieră al UE în plin sezon estival, menționând că unele zboruri decolează umplute doar pe jumătate, iar pasagerii sunt nevoiți să stea la cozi până la cinci ore.