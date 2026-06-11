Rutte: SUA vor proteja aliații NATO în cazul unui atac.

Despre acest lucru a declarat Rutte în timpul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, la Bruxelles, transmite nv.ua, citând aa.com.tr.

La observația că, potrivit unui sondaj, doar 11% dintre europeni consideră în prezent SUA un aliat, Rutte a menționat că în Europa se află peste 80.000 de militari americani, iar umbrela nucleară a SUA rămâne principala garanție a securității europene.

„Văd aceste sondaje, dar faptele vorbesc de la sine”, a spus secretarul general al NATO.

El a subliniat că prezența militarilor americani în Europa și contribuția la apărarea colectivă a NATO demonstrează angajamentul SUA față de valorile Alianței.

Pe 10 iunie, agenția Reuters a prezentat rezultatele unui sondaj publicat de Consiliul European pentru Relații Externe. Din acestea reieșea că doar 11% dintre europenii din 15 țări consideră SUA un aliat. Acest nivel reprezintă un minim istoric – acum jumătate de an era de 16%.