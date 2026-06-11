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nv.ua logonv
11 Iunie 2026, 22:21
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Rutte: SUA vor proteja aliații NATO în cazul unui atac

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Statele Unite vor apăra țările europene membre NATO în cazul unei agresiuni, chiar și în condițiile nivelului extrem de scăzut de încredere pe care îl au europenii în SUA.

Rutte: SUA vor proteja aliații NATO în cazul unui atac.
Rutte: SUA vor proteja aliații NATO în cazul unui atac.

Despre acest lucru a declarat Rutte în timpul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, la Bruxelles, transmite nv.ua, citând aa.com.tr.

La observația că, potrivit unui sondaj, doar 11% dintre europeni consideră în prezent SUA un aliat, Rutte a menționat că în Europa se află peste 80.000 de militari americani, iar umbrela nucleară a SUA rămâne principala garanție a securității europene.

„Văd aceste sondaje, dar faptele vorbesc de la sine”, a spus secretarul general al NATO.

El a subliniat că prezența militarilor americani în Europa și contribuția la apărarea colectivă a NATO demonstrează angajamentul SUA față de valorile Alianței.

Pe 10 iunie, agenția Reuters a prezentat rezultatele unui sondaj publicat de Consiliul European pentru Relații Externe. Din acestea reieșea că doar 11% dintre europenii din 15 țări consideră SUA un aliat. Acest nivel reprezintă un minim istoric – acum jumătate de an era de 16%.

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