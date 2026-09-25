Rutte: Rusia nu câștigă războiul, NATO este pregătită să răspundă la atacurile hibride.

NATO este pregătită să reacționeze la cazurile de sabotaj și la atacurile cu drone din întreaga Europă și a elaborat deja planuri pentru contracararea unor astfel de amenințări.

Aceasta a declarat joi secretarul general al organizației, Mark Rutte.

„Rusia acționează tot mai activ în spațiul cibernetic și în alte domenii, dar… NATO este pregătită pentru acest lucru”, a declarat Rutte la un eveniment organizat la New York, dedicat comemorării atentatelor teroriste din SUA din 11 septembrie 2001, transmite euronews.com

„Avem toate opțiunile de răspuns, … în domeniul amenințărilor hibride”, a adăugat el.

Rutte a declarat că numărul tot mai mare al atacurilor hibride în țările NATO demonstrează că președintele rus Vladimir Putin nu câștigă războiul împotriva Ucrainei, care durează deja al cincilea an.

„Putin s-a trezit într-o situație dificilă», a subliniat Rutte. Potrivit acestuia, Rusia pierde teren în Ucraina, prin urmare cetățenii celor 32 de țări NATO nu trebuie să-și facă griji.

El a îndemnat țările alianței să ofere «mai mult sprijin Ucrainei», dacă acestea «doresc cu adevărat să transmită un semnal Rusiei cu privire la fiecare incident hibrid, fiecare atac hibrid”.

„Există toate opțiunile de reacție și vom folosi tot ceea ce este necesar”, a adăugat Rutte.

Declarațiile sale au fost făcute după ce, joi, serviciul danez de informații a avertizat asupra riscului tot mai mare de acțiuni militare ale Rusiei împotriva țărilor NATO, inclusiv noi atacuri hibride.

În același timp, presa spaniolă a relatat că serviciile americane de informații au avertizat statele europene despre o posibilă operațiune cu drone rusești, care vizează Spania, Franța și Italia.