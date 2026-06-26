Rutte: Putin nu se teme de angajamentele noastre, ci de aplicarea lor.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, consideră că viitorul summit de la Ankara va fi chiar mai important decât cel de anul trecut.

Aceasta pentru că este vorba despre respectarea angajamentelor, ceea ce reprezintă un factor de descurajare pentru Rusia.

Despre acest lucru a vorbit Rutte în timpul unei discuții la Atlantic Council, transmite eurointegration.com.ua.

Potrivit lui, anul trecut liderii au convenit să aloce 5% din PIB pentru apărare, precum și să sprijine Ucraina și să crească producția în domeniul apărării.

„În această vară este vorba despre respectarea angajamentelor, un curs sigur, iar faptul că anul trecut am cheltuit aproape cu 20% mai mult este deja o dovadă că acest lucru se întâmplă, iar acum trebuie să ne asigurăm că avem un drum sigur către 5%, și văd că acest lucru se întâmplă cu siguranță, mai ales când este vorba despre apărare”, a subliniat Rutte.

„Cel mai important este ca la Moscova să înțeleagă: „Hei, putem lupta cu voi chiar de astăzi, și ne vom asigura că, în cazul în care faceți un pas absurd împotriva noastră, vom fi pregătiți să ne apărăm””, a precizat el.

Potrivit lui Rutte, summitul de la Haga a fost un mare succes, deoarece țările au reușit să își asume angajamente.

„Dar este important să ne respectăm angajamentele, iar asta, după cum văd eu, trebuie să se întâmple la Ankara – și este și mai important. Pentru că, în cele din urmă, Putin nu se teme de angajamente, ci se teme de respectarea lor, și exact asta facem, Vladimir, ne vom apăra”, a declarat secretarul general.