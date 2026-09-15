Rusia și Ucraina au făcut schimb de lovituri după declarația lui Trump despre armistițiu.

Luni, Donald Trump a anunțat că Rusia și Ucraina au convenit să nu atace reciproc infrastructura energetică. Nici Kievul, nici Moscova nu au confirmat această înțelegere.

Chiar în dimineața următoare, părțile au făcut schimb de atacuri asupra obiectivelor energetice.

Duminică, 13 septembrie, Donald Trump a anunțat la un turneu de golf că i-a cerut lui Zelenski să înceteze să lovească producția de motorină din Rusia, „pentru că din această cauză apare un deficit”: „să lovească alte ținte”, scrie tvrain.tv.

A doua zi, pe 14 septembrie, Kremlinul a salutat apelul lui Trump de a înceta atacurile asupra „infrastructurii economice civile” — Peskov nu a răspuns însă la întrebarea dacă Rusia este pregătită, la rândul său, să se abțină de la atacuri asupra infrastructurii ucrainene. „Agentstvo” a remarcat atunci că, după apelul lui Trump, Ucraina nu a lansat niciun atac asupra întreprinderilor rusești.

La doar câteva ore distanță, Trump a anunțat pe rețeaua sa de socializare Truth Social un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. „Ucraina a fost de acord să nu lovească țintele energetice rusești. Rusia a fost de acord să facă același lucru”, a scris el.

Vladimir Zelenski a reacționat la declarația lui Trump — el a spus că așteaptă „detalii concrete din partea partenerilor” și a confirmat că Ucraina este pregătită să înceteze atacurile asupra obiectivelor energetice rusești, însă așteaptă același lucru din partea Rusiei. Rusia, în acel moment (și la momentul publicării), nu a comentat oficial declarația lui Trump.

Ulterior, un jurnalist de la Financial Times a scris că „Trump s-a grăbit”, iar un acord privind un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina încă nu există. În dimineața zilei de 15 septembrie, o sursă a „Agentstvo” a comunicat că, la ultimele negocieri de la Moscova dintre SUA și Rusia, Putin nu a luat o decizie privind un armistițiu energetic, iar sursa a numit declarația președintelui american „o improvizație a lui Trump”.

În dimineața zilei de 15 septembrie, Rusia și Ucraina au făcut schimb de atacuri asupra obiectivelor energetice. Canalele ucrainene de monitorizare Supernova și Exilenova au publicat înregistrări video și fotografii cu incendii la o rafinărie din Sîzran, despre care se afirmă că a fost atacată. Astra a confirmat această informație. Autoritățile au raportat avarierea unei întreprinderi, fără a preciza despre care anume este vorba.

La Kiev, dronele rusești au lovit dimineața două stații PECO din sectoarele Darnițki și Holosiivski ale capitalei, a comunicat Vitali Kliciko. De asemenea, au fost înregistrate avarii la depozite din sectorul Obolonski al capitalei. La momentul publicării, se știe că patru persoane au fost rănite în urma atacului.