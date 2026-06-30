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kommersant.ru logokommersant
30 Iunie 2026, 13:30
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Rusia poartă negocieri pentru importul de combustibil din alte țări

Rusia poartă negocieri pentru importul de combustibil din alte țări. Despre aceasta a anunțat purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov.

Rusia poartă negocieri pentru importul de combustibil din alte țări.
Rusia poartă negocieri pentru importul de combustibil din alte țări.

„Acesta va fi un alt pas spre stabilizarea pieței, menit să reducă această cerere de panică”, a declarat Peskov, transmite kommersant.ru.

El a adăugat că achizițiile de combustibil importat vor fi posibile dacă părțile vor ajunge la un acord de cooperare „la prețuri acceptabile”. Dmitri Peskov a refuzat să precizeze ce țări ar putea furniza combustibil Rusiei.

Totodată, reprezentantul Kremlinului a subliniat că ședințele privind situația benzinei în țară au loc zilnic. El a menționat că președintele Vladimir Putin a organizat un eveniment pe această temă duminica trecută. De asemenea, funcționează permanent un grup de lucru guvernamental condus de vicepremierul Alexandr Novak. Acesta „se ocupă practic zilnic, manual, de aceste probleme”.

„În ceea ce privește detaliile, cel mai bine este să vă adresați Guvernului, aparatului lui Alexandr Novak”, a concluzionat purtătorul de cuvânt.

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